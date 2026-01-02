Als Musical in Dresden: Aschenputtel geht aufs Eis
Dresden - Das Grimmsche Märchen vom "Aschenputtel" ist spätestens seit der Verfilmung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Kult und flimmert seit mehr als 50 Jahren über den TV-Schirm. Nun kommt es als Musical auch aufs Eis! Vom 30. Januar bis 1. Februar gastiert die Produktion mit vier Shows in der Joynext-Arena - mit dabei sind drei Dresdner Künstler.
Musiker und Märchenbuch-Verleger Sebastian Lohse (47) spielt (am Eisrand) den Zauberer. "Ich führe als Erzähler durch die Geschichte, muss aber nicht auf Schlittschuhen stehen", lacht der Ex-Sänger der Rockband "Letzte Instanz".
Sängerin Olivia Delauré (38) ist zwar nicht zu sehen, wohl aber zu hören.
Sie leiht Aschenputtel ihre Stimme - ihr Operetten-Kollege und Lebensgefährte Marcus Günzel (48) hat die Lieder des Prinzen eingesungen.
Über das Eis laufen und tanzen rund 50 internationale Athleten unter der künstlerischen Leitung der dreifachen Weltmeisterin Radka Kovaříková (50), die seit 2013 Geschäftsführerin der "World on Ice"-Produktion ist.
Ihre Choreografie - dargeboten in über 300 Kostümen - wird vom Prager Studio-Sinfonie-Orchester begleitet, dessen 27 Musiker den Soundtrack eingespielt haben. Tickets gibt es ab 54,50 Euro unter: aschenputtelonice.com
Titelfoto: Worldonice