Gefeierte DJ-Konzerte öffnen Tür für weitere Veranstaltungen: Welche Events folgen jetzt im Zwinger?
Dresden - Die vier Pfingstkonzerte von DJ Purple Disco Machine im Zwinger haben es gezeigt: Das Barockensemble ist eine einzigartige Eventlocation, die genutzt werden kann, ohne dass Blessuren oder Beschädigungen zurückbleiben. Öffnen sich damit Türen für weitere Veranstaltungsformate? Könnte es gar eine Neuauflage der "Zwingerfestspiele" geben?
"Das wäre doch naheliegend", sagt die Ex-Geschäftsführerin (Dresdner Event GmbH) der "Zwingerfestspiele", Annett Reeder (56). Ein Blick zurück: 2011 hatte Regisseur Dieter Wedel (†2022) das Stück "Die Mätresse des Königs" im Zwingerhof inszeniert. Mit 2,6 Millionen Euro und Starbesetzung.
Götz Schubert (63, "Wolfsland") spielte August den Starken, Teresa Weißbach (45, "Sonnenallee") die Cosel, Comedian Dirk Bach (†2012) den Hofnarren. Rund 23.000 Besucher kamen zu den 14 Vorstellungen.
Reeder resümiert: "Mit einer Auslastung von 70 Prozent war das ein guter Start, die Festspiele waren für Folgejahre konzipiert."
Doch dazu kam es nicht. Wedel fühlte sich nicht genug geschätzt, konnte weder die Dresdner Herzen noch Fördertöpfe von Stadt oder Land erobern. Personalquerelen und eine nicht ermutigende Risikoanalyse brachten das Fass damals zum Überlaufen.
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Schlösserland-Chef nicht abgeneigt
"Die Zwingerfestspiele blieben ein Fremdkörper, sicher auch, weil es keine Kooperationen gab, keine Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Staatsschauspiel", so Reeder.
"Doch die Zwingerfestspiele hätten als neues, frisches Format großes Erfolgspotenzial", ist sich Reeder, die seit 2013 als Kulturmanagerin den Europäischen Kulturpreis produziert, sicher.
"Es ist ja noch alles da: das Buch von John von Düffel, Kulissen und Kostüme, Bühnen-, Licht- und Tonkonzepte." Was fehlt, sind die Macher und Unterstützer.
"Vielleicht könnte es unter Hasko Weber, der ab der Spielzeit 2027/28 die Intendanz des Staatsschauspiels übernimmt, eine Kooperation geben."
Der "Hausherr" des Zwingers, Schlösserland-Chef Christian Striefler (64), zeigt sich nicht abgeneigt.
Ob und was sich umsetzen lässt, ist offen
"Wir freuen uns sehr darüber, wie toll die Konzertreihe mit DJ Purple Disco Machine verlaufen ist. Der Veranstalter war bei allen Abläufen des Auf- und Abbaus unglaublich professionell, das Publikum entspannt und dem Ort entsprechend rücksichtsvoll. Die Veranstaltungen sind reibungslos und schadensfrei verlaufen", so Striefler.
"Das macht Mut, auch über weitere Veranstaltungen im Zwinger nachzudenken. Wir haben schon einige Konzepte und Anfragen auf dem Tisch."
Ob und was sich umsetzen lässt, "werden erste Gespräche in den nächsten Wochen zeigen".
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich, Marko Förster