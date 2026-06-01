01.06.2026 05:59 Gefeierte DJ-Konzerte öffnen Tür für weitere Veranstaltungen: Welche Events folgen jetzt im Zwinger?

Die vier Pfingstkonzerte von DJ Purple Disco Machine im Zwinger waren ein Erfolg. Öffnen sich damit Türen für weitere Veranstaltungsformate?

Von Katrin Koch

Dresden - Die vier Pfingstkonzerte von DJ Purple Disco Machine im Zwinger haben es gezeigt: Das Barockensemble ist eine einzigartige Eventlocation, die genutzt werden kann, ohne dass Blessuren oder Beschädigungen zurückbleiben. Öffnen sich damit Türen für weitere Veranstaltungsformate? Könnte es gar eine Neuauflage der "Zwingerfestspiele" geben?

Der Dresdner DJ Purple Disco Machine (46) gab unter dem Kronentor gleich vier Konzerte hintereinander. © DPA/Robert Michael "Das wäre doch naheliegend", sagt die Ex-Geschäftsführerin (Dresdner Event GmbH) der "Zwingerfestspiele", Annett Reeder (56). Ein Blick zurück: 2011 hatte Regisseur Dieter Wedel (†2022) das Stück "Die Mätresse des Königs" im Zwingerhof inszeniert. Mit 2,6 Millionen Euro und Starbesetzung. Götz Schubert (63, "Wolfsland") spielte August den Starken, Teresa Weißbach (45, "Sonnenallee") die Cosel, Comedian Dirk Bach (†2012) den Hofnarren. Rund 23.000 Besucher kamen zu den 14 Vorstellungen. Reeder resümiert: "Mit einer Auslastung von 70 Prozent war das ein guter Start, die Festspiele waren für Folgejahre konzipiert." Dresden Veranstaltungen & Freizeit 15 Meter Stoff pro Debütantin: Im nächsten Jahr macht der SemperOpernball blau Doch dazu kam es nicht. Wedel fühlte sich nicht genug geschätzt, konnte weder die Dresdner Herzen noch Fördertöpfe von Stadt oder Land erobern. Personalquerelen und eine nicht ermutigende Risikoanalyse brachten das Fass damals zum Überlaufen.

Dirk Bach (1961–2012) bleibt unvergessen, auch in der Rolle als Hofnarr Fröhlich bei den Zwingerfestspielen. © IMAGO/Eventpress

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Dieter Wedels Inszenierung "Die Mätresse des Königs" lockte im Sommer 2011 zahlreiche Besucher in den Zwinger. (Archivfoto) © imago/Sylvio Dittrich

Goetz Schubert (63) war damals als August der Starke und Teresa Weißbach (45) als Gräfin Cosel zu erleben. (Archivfoto) © Imago/POP-EYE

Regisseur Dieter Wedel (1939–2022) inszenierte die Zwingerfestspiele im Dresdner Barock-Ensemble. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Schlösserland-Chef nicht abgeneigt

Schlösserland-Chef Christian Striefler (64) kann sich weitere Zwinger-Events gut vorstellen. © Marko Förster "Die Zwingerfestspiele blieben ein Fremdkörper, sicher auch, weil es keine Kooperationen gab, keine Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Staatsschauspiel", so Reeder. "Doch die Zwingerfestspiele hätten als neues, frisches Format großes Erfolgspotenzial", ist sich Reeder, die seit 2013 als Kulturmanagerin den Europäischen Kulturpreis produziert, sicher. "Es ist ja noch alles da: das Buch von John von Düffel, Kulissen und Kostüme, Bühnen-, Licht- und Tonkonzepte." Was fehlt, sind die Macher und Unterstützer. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Sommertheater: "Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit" im Japanischen Palais – Lohnt sich das Stück? "Vielleicht könnte es unter Hasko Weber, der ab der Spielzeit 2027/28 die Intendanz des Staatsschauspiels übernimmt, eine Kooperation geben." Der "Hausherr" des Zwingers, Schlösserland-Chef Christian Striefler (64), zeigt sich nicht abgeneigt.

Ob und was sich umsetzen lässt, ist offen