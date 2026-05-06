Altkanzler Scholz in der Frauenkirche: Das hat er in Dresden zu sagen

Dresden - Vor ziemlich genau einem Jahr schied Olaf Scholz (67, SPD ) als Kanzler aus dem Amt, machte sich seither eher rar. Am Dienstagabend tauchte er wieder in Dresden auf – bei einem Podiumsgespräch in der Frauenkirche.

Die Debattenteilnehmer (v.l.): Moderatorin Alexandra Gerlach (62), Altkanzler Olaf Scholz (67, SPD), MP Michael Kretschmer (50, CDU) und Prof. Dr. Heike Krieger (57). © Eric Münch

Thema des Abends: die internationale Politik, das Völkerrecht und – in diesem Zusammenhang – die Frage "Kooperation oder Konfrontation?".

Mit Scholz nahmen Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) und die Völkerrechtlerin Prof. Dr. Heike Krieger (57) von der Freien Uni Berlin auf dem Podium Platz.

Kleiner Spoiler: Alle drei Debattengäste setzten (erwartungsgemäß) eher auf die Kooperation. Alleingänge gegen das Völkerrecht wurden sowohl von Kretschmer als auch von Scholz gerügt.

Applaus gab es von den gut gefüllten Kirchenbänken, als der Ministerpräsident den von Israel und USA begonnenen Irankrieg – anders als die amtierende Bundesregierung – klar völkerrechtswidrig nannte.