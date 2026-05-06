06.05.2026 09:09 Musikfestspiele starten: Intendant Jan Vogler über die "Leichtigkeit des Seins"

Im Mai und Juni steht Dresdens Kultur traditionell im Zeichen der Dresdner Musikfestspiele.

Von Guido Glaner

Dresden - Im Mai und Juni steht Dresdens Kultur traditionell im Zeichen der Dresdner Musikfestspiele. Die haben sich für den bevorstehenden Jahrgang vom 14. Mai bis 15. Juni ein Motto verpasst, das allen gegenwärtigen Trends entgegenzustehen scheint: "Leichtigkeit des Seins". Eingeleitet wird das Festival trotzdem mit Gewicht, Richard Wagners "Götterdämmerung", abschließender Teil des Zyklus "Der Ring des Nibelungen", den die Musikfestspiele in historisch informierter Neubearbeitung seit 2023 aufführen. Damit kommt das Projekt "The Wagner Cycles" zu seinem vorläufigen Ende. Wir sprachen mit Intendant Jan Vogler (62).

Nicht Musik, sondern Bildende Kunst: Jan Vogler (62) in einem der Gerhard-Richter-Säle im Albertinum. Der Intendant betrachtet sich im Spiegel des Künstlers und dessen Werks. © Marco Grob TAG24: Herr Vogler, einmal mehr gehen die Musikfestspiele - am Vorverkauf gemessen und trotz Kürzung des städtischen Zuschusses - möglicherweise einem Rekordergebnis entgegen. Wie geht das? Jan Vogler: Es sind wesentlich drei Faktoren. Da ist das Motto des Jahrgangs, "Leichtigkeit des Seins". Wir spüren deutlich, dass es gerade jetzt, in dieser von so vielen Problemen geprägten Zeit, ein Grundbedürfnis bei den Leuten anspricht. Wir betonen mit unserem Programm nicht die Schwere, nicht den Ernst, sondern die pure Lebensfreude, für die es auch in diesen Zeiten gute Gründe gibt. Dabei reagieren wir auch auf die Veränderungen in der Klassik, die sind gerade ziemlich extrem. Wir stellen uns inhaltlich immer breiter auf, mit Klassik, Jazz und vielen anderen Genres. Bei uns findet man das London Philharmonic Orchestra neben Chilly Gonzales, Tomatito oder Till Brönner. Das kommt an. Noch dazu werden wir dank unseres großartigen Teams immer besser darin, neues Publikum zu finden. Stichwort Marketing: Wir sind etwa im digitalen Bereich sehr aktiv und effektiv.

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

TAG24: Aus dem Festivalprogramm ragen zwei Veranstaltungen heraus, sie markieren Beginn und Abschluss. Zu Beginn schließen Sie die "Wagner-Cycles" mit dem letzten Teil des "Rings" - "Götterdämmerung" - ab, im Finale führen Sie noch einmal das "New Worlds"-Programm mit Hollywood-Star Bill Murray auf, das 2017 in Dresden Premiere hatte. Hat sich dieses Programm mit den Jahren verändert? Vogler: Es hat sich stark verändert. Bill und ich haben da den gleichen Ansatz: Wir wollen uns nicht immer wiederholen. Es ist jetzt viel runder und harmonischer als noch am Anfang, wir haben allerhand mehr Showelemente eingebaut, es ist jetzt eine echte Achterbahn der Gefühle. Ich selbst wäre übrigens gar nicht auf die Idee gekommen, es noch einmal bei den Musikfestspielen anzusetzen. Mein Team hat darauf gedrängt, natürlich zu Recht. Dresden war Ausgangspunkt für den Erfolg von "New Worlds", hier war Uraufführung. Bis heute haben wir mehr als einhundert Vorstellungen in aller Welt gespielt, von New York bis Sydney. So schließt sich jetzt in Dresden ein Kreis.

Bilanz zu "Wagner-Cycles"

TAG24: Die aufsehenerregenden "Wagner-Cycles" enden vorerst. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Vogler: Die "Wagner-Cycles" sind das größte Projekt, das die Musikfestspiele jemals gemacht haben, das war von Anfang an klar. Wir haben von Beginn an Großes erwartet. Dass es dann noch größer wurde, habe ich mir nicht vorstellen können. Der Erfolg, das Echo ist riesig, beim Publikum wie in der Forschung, der wir viele neue Impulse geben konnten. Man muss sich das noch einmal klarmachen: Dieses Projekt wird nicht am Rande von der Musikwissenschaft begleitet, sondern von ihr geführt. Unsere Wissenschaftler sind bei den Proben nicht nur dabei, sondern greifen auch ein, erklärend oder korrigierend. Wir haben für die Aufführungspraxis viel neues Wissen zutage gefördert. TAG24: Wie ist es um das Nachleben des Projekts bestellt? Vogler: Wir haben in den zurückliegenden Jahren jedes Jahr einen "Ring"-Teil erarbeitet und aufgeführt. Natürlich verlangt der Zyklus nach einer Gesamtdarstellung. Im Wiener Konzerthaus werden wir unseren Zyklus nächstes Jahr erstmals zusammenhängend aufführen. Und wir sind im Gespräch mit zwei anderen großen Häusern für weitere Gesamtaufführungen. Die vier Teile zusammenzuführen, ist beinah wie ein neues Projekt. Wir bekommen beim Schott-Verlag außerdem die Möglichkeit, die Erfahrungen aus unserer Arbeit zu dokumentieren. Sie werden in die Einrichtung der Notenschrift aufgenommen.

Gäste im Kulturpalast: Die Dresdner Musikfestspiele stehen in den Startlöchern. (Archivfoto) © dpa/Sebastian Kahnert