Skandal um Star-DJ AVAION: Dresdner Club sagt Konzert nach Zusage wieder ab

Zwischen den beiden Stellungnahmen des Stromwerks liegen nur wenige Stunden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/stromwerkdresden

Zunächst hieß es auf Instagram von der Dresdner Clublocation, dass das für den 26. September 2026 geplante Konzert wie vorgesehen stattfinden solle. Wenig später ruderte der Veranstalter jedoch zurück und löschte den Beitrag.

In der Stellungnahme erklärte die Veranstaltungsstätte zunächst, man habe sich "intensiv mit der Situation auseinandergesetzt und verschiedene Perspektiven berücksichtigt" und verwies darauf, dass es zum aktuellen Zeitpunkt "keine rechtliche Verurteilung" gebe – weshalb man das Konzert stattfinden lassen wolle.

Wenige Stunden später folgte jedoch ein erneutes Statement, in dem es heißt, dass sich die "Rahmenbedingungen inzwischen erneut wesentlich verändert" haben.

Offenbar war ein Artikel des Bayerischen Rundfunks ausschlaggebend dafür, das Konzert nun doch zu canceln. Der Veranstalter schrieb: "Über diesen Bericht hatten wir bisher keine Kenntnis" und ergänzte: "Vor diesem Hintergrund und angesichts der weiterhin sehr sensiblen Gesamtsituation haben wir uns in Absprache mit Avaions Booking entschieden, die Veranstaltung vorsorglich abzusagen."

Die Ex-Freundin von AVAION hatte, nachdem bekannt wurde, dass das Stromwerk zunächst an der Veranstaltung festhält, den Beitrag des Rundfunksenders auf ihrem Instagram-Profil x.posemall geteilt, in dem angeblich eine weitere Betroffene von einem sexuellen Übergriff berichtet, nachdem der DJ sie zu einem Date eingeladen haben soll.

"Sollen die mal lieber das auf ein Plakat drucken", schrieb sie darauf schnippisch und antwortete damit auf die Nachricht einer Zuschauerin, die erzählte, dass das Stromwerk AVAION auf einem großen Plakat an der Außenfassade hängen haben soll.