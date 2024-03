Am stillen Feiertag bleibt es ruhig um Dresden: Vier Tipps gibt es dennoch

Dresden - Karfreitag ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Daher bleiben Schulen, Kindergärten, aber auch viele Geschäfte geschlossen. Da es sich auch um einen stillen Feiertag handelt, gibt es nur wenige Veranstaltungen , Gläubige gedenken dem Tod von Jesus Christus. Trotzdem haben wir auch heute ein paar Tipps für Euch, liebe Leser.

Dresden - In der Annenkirche führen das Sächsische Vokalensemble und die Batzdorfer Hofkapelle am Karfreitag ab 17 Uhr das Konzert "Membra Jesu Nostri" von Dieterich Buxtehude auf. Die sieben Passionskantaten werden der Vertonung einer orthodoxen Hymne von John Tavener mit dem Titel "Svyati" gegenübergestellt. Tickets an allen Vorverkaufskassen ab 23/18 Euro.