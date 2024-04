Freier Fall aus 13 Metern! Adrenalin-Explosion im Hochseilgarten

Moritzburg - Es kostet Überwindung. Viele zögern minutenlang, bis sie sich trauen - und mit einem Schrei den freien Fall aus 13 Metern Höhe wagen. Die Adrenalin-Explosion ist eine der neuen Attraktionen und Herausforderungen im Moritzburger Hochseilgarten am Mittelteich.

Für Hochseilgarten-Trainerin Nancy ein Heidenspaß: Sie lässt sich aus 13 Metern Höhe fallen. © Eric Münch

Für ihre achte Saison und ihre jährlich mehr als 50.000 Besucher haben sich die Inhaber Dariusz Wieczorek (56), Andreas Hiller (45) und Jan Tappert (52) etwas einfallen und kosten lassen. Rund 20.000 Euro investierten sie allein in die Wipfelstation "Freier Fall".

"Zwischen Berlin und Prag ist das der einzige echte freie Fall. Der Springer wird erst nach acht Metern sanft abgebremst. Es ist wie Bungee-Jumping, nur ohne Zurückschnipsen", erklärt Wieczorek den Verlauf. Im Gegensatz zu seinem Geschäftspartner Tappert stürzte er sich noch nicht von der Plattform.

Springen darf, wer mindestens 150 Zentimeter groß ist und zwischen 25 und 120 Kilo wiegt. "Das schließt auch mutige Kinder nicht aus", sagt Wieczorek schmunzelnd.

Wer sich tiefer von Baum zu Baum bewegen will: Zwei neue Parcours bieten Geschicklichkeitsübungen in ein bis drei Metern Höhe an. "Sie sind ideal für Einsteiger und Kinder ab einem Meter Größe", erklärt Tappert.