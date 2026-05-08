Auf die Rollen, fertig, los! In Dresden startet heute wieder die "Blade Night"

Dresden - Skater und Inliner-Fans aufgepasst: Anlässlich des 28. Geburtstags des Dresdner Nachtskatens startet am heutigen Freitag wieder die "Blade Night".

Das Dresdner Nachtskaten hat eine jahrzehntelange Tradition - seinen Höhepunkt erreichte das Event Anfang der 2000er-Jahre mit etwa 8000 Teilnehmern. (Symbolfoto) © 123RF

Los geht das sportliche Event gegen 18 Uhr an der Halfpipe im Skatepark (Lingnerallee) - zunächst mit Angeboten für Anfänger.

Wer keine eigenen Inliner besitzt, kann sich vor Ort passende Skates ausleihen: Kinder kostenfrei, für Erwachsene fünf Euro.

Die Ausgabe beginnt bereits 20 Minuten vor dem regulären Start. "Nach der 'Kindernachtfahrt' beginnen dann die Geburtstagsrunden", erklärt Hans-Jürgen Burkhardt (73), Vorstandsmitglied des Fördervereins "Dresden skatet e. V.".