Aus und vorbei: Pankow verabschiedet sich in Dresden in die Rockerrente

Dieser Titel ließ den Abend in einer anderen Version auch ausklingen. 100 Luftballons stiegen am Anfang in den Himmel, ein Feuerwerk krönte das Finale.Auf der Bühne wurde ein Plakat mit der Aufschrift "Von Paule Panke bis zuletzt - macht's gut. Danke für all die Jahre" entrollt.

Pankow wurde 1981 gegründet und setzte von Anfang an eine andere Note in der DDR-Rockszene. Der Titel "Er will anders sein" war zugleich ein Bekenntnis in eigener Sache. Denn Pankow wollte anders sein und beleuchtete in den Texten kritisch das Leben im Osten Deutschlands.

Mit dem Song "Langeweile" lieferte die Band Anfang 1989 den Abgesang auf die DDR. Das Lied wurde beim Finale am Sonntag besonders lautstark gefeiert.