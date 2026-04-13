Sonntag noch nichts vor? Diese sieben Tipps legen wir Euch ans Herz
Dresden - Ganz so sonnig und warm wie am Tag zuvor wird es am Sonntag nicht. Lasst Euch davon nicht unterkriegen! Wir haben sieben gute Ideen für einen Ausflug in Dresden und Region.
Museumsführung
Kamenz - Um 14 Uhr startet die Führung "800 Jahre Aberglaube und Magie" durch die Ausstellung im Museum der Westlausitz/Elementarium in Kamenz. Begleitet Ausstellungsmacherin Friederike Koch-Heinrichs auf einer Reise in die Zeit des Aberglaubens in Mitteldeutschland, geprägt von Pestepidemien, politischer Instabilität, langjährigen Kriegen und religiösen Auseinandersetzungen. Museumseintritt samt Führung: 7/4 Euro.
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Sonderausstellung
Bautzen - Auch nach Ostern bleibt die Sonderausstellung "Ostern bei den Sorben" im Sorbischen Museum in Bautzen weiter geöffnet (am Sonntag 10–18 Uhr). Bestandteil ist eine Schau sorbischer Ostereier, darunter die Preisträgerkollektionen des diesjährigen Wettbewerbs um das schönste sorbische Osterei. Eintritt: 5/2,50 Euro.
Familienspiel
Dresden - Ihr habt gute Augen, seid fantasievoll und besitzt ein gutes Orientierungsvermögen? Ihr habt Spaß an der Lösung kniffliger Fragen und Aufgaben? Dann wartet in den Technischen Sammlungen (Junghansstraße 1–3) für Kinder und Familien das "Spiel für Groß und Klein". Gesucht werden sollen dabei Ausstellungsstücke in der Ausstellung. Eintritt: 8/6 Euro.
Dampfloktreffen
Dresden - Zum 18. Dresdner Dampfloktreffen kommen zahlreiche Sonderzüge aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland nach Dresden. Deren Lokomotiven können am Dampflok-Betriebswerk Dresden-Altstadt hautnah erlebt werden. Das Dampfloktreffen ist zwischen 10 und 18 Uhr aber auch ein Fest für die ganze Familie mit Hüpfburg, Kinderbasteln und Kinderschminken. Eintritt: 19/13 Euro. Live-Musik-Abend "Dampf & Dixie" 15 Euro.
Mensch und Mineral
Freiberg - Dass in Menschen Minerale stecken, zeigt die terra mineralia im Schloss Freudenstein in Freiberg (Schlossplatz 4) mit ihrem Familienprogramm "Mensch und Mineral". Dabei können Kinder Minerale kennenlernen, Roboter zum Laufen und Handys zum Telefonieren bringen. Das Suchspiel kann Sonntag von 10 bis 17 Uhr selbstständig in der Ausstellung durchgeführt werden. Eintritt: 10/5 Euro.
Friedhofsführung
Dresden - Bei einer Friedhofsführung in Dresden werden Grabstätten mit Bezug zur Tierwelt unter die Lupe genommen. "Alles, was da kreucht und fleucht", heißt das Motto eines rund 90-minütigen Spaziergangs auf dem Trinitatisfriedhof, Fiedlerstraße 1.
Auch das Begegnungszentrum wird geöffnet sein.
Infos: Johannisfriedhof dresden.
Schlossfrühling
Ottendorf-Okrilla - Feiert den Frühling in der besonderen Atmosphäre des Hermsdorfer Schlosses - am Wochenende, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr. Geboten werden ein buntes Markttreiben, Live-Musik und Unterhaltung für die ganze Familie. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenfrei. Gebührenfreie Parkplätze am Schlosspark.
Titelfoto: Bildmontage: Jürgen Lösel/dpa, 123RF/ keleny, Ralph Kunz