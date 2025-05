Beliebte Veranstaltungs-Reihe startet: Sachsens Bauern öffnen ihre Höfe

Am Sonntag lockt ein großer Bauernmarkt in die Krabat Milchwelt (Kreis Bautzen) mit 80 Ständen und regionalen Produkten. © PR

Landwirtschaft hautnah - das hat nicht jeder und schon gar nicht jeden Tag. Doch genau das bietet der "Tag des offenen Hofes", eine Veranstaltungsreihe, die es in Sachsen mittlerweile ein Vierteljahrhundert gibt. In diesem Jahr zieht sie sich bis in den Herbst. Bei Führungen können Besucher Einblicke in landwirtschaftliche Prozesse nehmen und mit den Erzeugern ins Gespräch kommen.

Organisiert wird die Reihe vom Landesbauernverband. Präsident Torsten Krawczyk (50): "Hoffeste sind der ideale Ort für Begegnungen auf Augenhöhe."

Ein solches feiert die Firma Agrar-Produkte auf der Krabat Milchwelt in Kotten (Kreis Bautzen) ab 10 Uhr am Sonntag - mit Bauernmarkt (80 Stände), Stallführungen, Technikausstellung.

"Kleines Highlight am Rande ist ein Bratwurst-Wettbewerb", verrät Geschäftsführer Tobias Kockert (54).