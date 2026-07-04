Dem T-Rex direkt in die Augen sehen: Urzeit-Riesen erobern Dresdner Messe

Dresden - "Das Leben findet einen Weg ..." So hieß es einst im Blockbuster "Jurassic Park". Aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, einem lebensgroßen Tyrannosaurus Rex gegenüberzustehen? Ab Montag haben Hobby-Paläontologen in der Dresdner Messe nun die Chance, die gigantischen Urzeitwesen auch mal in Action zu sehen.

Im Außenbereich können "Jurassic Park"-Fans sich nun mit einem lebensgroßen T-Rex selbst auch mal wie im Film fühlen. © Norbert Neumann

Sechs Wochen lang entführt Aussteller Christopher Richter (38) mit seinem "Königreich der Dinosaurier" in eine längst vergessene Zeit.

"Wir haben 50 der bekanntesten Dinos dabei. Draußen haben wir einen Spielbereich, es gibt Essstände und Live-Shows."

Seit 2023 tourt er mit den XXL-Sauriern durch die Welt. Dass die irgendwann einmal so lebendig wirken würden, hätte er selbst nicht gedacht: "Konzept und Planung dazu hatten wir unter anderem in Dubai, in Japan wurden die großen Dinos dann zum Teil hergestellt."

Dort wurden sie aus einem Metallkonstrukt gebaut, mit einer "Haut" überzogen. Sie sind mit einer Art Servolenkung ausgestattet. Die authentischen Bewegungen sowie das markerschütternde Brüllen brauchten allerhand Planung und technischen Schnickschnack.

"Sie werden mit einem WLAN-Router gesteuert. Manche sind sogar auf Schienenkonstrukten und bewegen sich fünf, sechs Meter vor und zurück", weiß der Aussteller.