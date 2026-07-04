Dem T-Rex direkt in die Augen sehen: Urzeit-Riesen erobern Dresdner Messe
Dresden - "Das Leben findet einen Weg ..." So hieß es einst im Blockbuster "Jurassic Park". Aber wann hat man schon mal die Möglichkeit, einem lebensgroßen Tyrannosaurus Rex gegenüberzustehen? Ab Montag haben Hobby-Paläontologen in der Dresdner Messe nun die Chance, die gigantischen Urzeitwesen auch mal in Action zu sehen.
Sechs Wochen lang entführt Aussteller Christopher Richter (38) mit seinem "Königreich der Dinosaurier" in eine längst vergessene Zeit.
"Wir haben 50 der bekanntesten Dinos dabei. Draußen haben wir einen Spielbereich, es gibt Essstände und Live-Shows."
Seit 2023 tourt er mit den XXL-Sauriern durch die Welt. Dass die irgendwann einmal so lebendig wirken würden, hätte er selbst nicht gedacht: "Konzept und Planung dazu hatten wir unter anderem in Dubai, in Japan wurden die großen Dinos dann zum Teil hergestellt."
Dort wurden sie aus einem Metallkonstrukt gebaut, mit einer "Haut" überzogen. Sie sind mit einer Art Servolenkung ausgestattet. Die authentischen Bewegungen sowie das markerschütternde Brüllen brauchten allerhand Planung und technischen Schnickschnack.
"Sie werden mit einem WLAN-Router gesteuert. Manche sind sogar auf Schienenkonstrukten und bewegen sich fünf, sechs Meter vor und zurück", weiß der Aussteller.
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Eigene Kinder brachten den Eventmanager auf die Dino-Idee
Damit sich Besucher nicht verirren, "haben wir ein Schlangenweg-System. Thematisch ist es nach Pflanzen- und Fleischfressern sowie Unterwassersauriern sortiert".
Er selbst hat sich schon als Kind für die Urzeitwesen begeistert: "Das begleitet uns schon unser ganzes Leben. Ich bin ja auch in den 90ern mit 'Jurassic Park' groß geworden."
Sein Lieblings-Dino? "Mittlerweile hab ich keinen mehr, aber als Kind war es natürlich der Tyrannosaurus Rex."
Die Idee kam dem Eventmanager übrigens, als seine eigenen Kinder anfingen, sich für die Urzeitechsen zu interessieren: "Die haben auch ständig Dinos auf der Kleidung oder den Rucksäcken."
Tickets ab 22,90 Euro. Infos: koenigreich-der-dinosaurier.de.
Titelfoto: Norbert Neumann