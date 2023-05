Nach langer Corona-Pause: Summer Open Air Straßgräbchen startet wieder - mit coolen Acts!

Bernsdorf (Landkreis Bautzen) - Am 9. und 10. Juni ist es endlich wieder so weit: Nach fast vier Jahren Corona-Pause startet das legendäre Summer Open Air in Straßgräbchen in die nächste Runde. Ein ganzes Jahr lang hat die Vorbereitung für das Mega-Event gedauert. Kein Wunder also, dass es den Veranstaltern schon in den Fingerspitzen kribbelt.