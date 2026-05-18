Blockbuster unter freiem Himmel: TAG24-Sommerkino kommt nach Freital
Freital - Kino unter freiem Himmel: Vom 18. bis 21. Juni verwandelt sich die WGF-Arena in Freital in ein großes Open-Air-Kino. Beim TAG24-Sommerkino laufen an vier Tagen Familienfilme, Actionstreifen und Comedy-Hits - und das bei freiem Eintritt.
Jeweils ab 16 Uhr startet das Nachmittagsprogramm mit Filmen für Kinder und Familien, ehe ab 19.30 Uhr Blockbuster und Klassiker auf der Leinwand gezeigt werden.
Zu sehen sind unter anderem "Mufasa", "Lilo & Stitch", "Dirty Dancing" und "Stromberg – Wieder alles wie immer".
Außerdem ist rund um das Sommerkino ein Rahmenprogramm geplant. Am Freitag steigt nach der Abendvorstellung die "Dirty Dancing Party".
Am Samstag, 20. Juni, wird beim Public Viewing das WM-Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste übertragen.
Zudem dürfen die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend selbst über das Programm entscheiden. Für den Wunschfilm stehen "Bohemian Rhapsody", "F1 – Der Film", "Killer's Bodyguard" und "What a Man" zur Auswahl.
Online kann vorab abgestimmt werden, welcher Streifen am Abend über die Leinwand flimmert. Der Einlass beginnt jeweils etwa eine Stunde vor Filmstart.
Für Verpflegung ist gesorgt.
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Das Programm in der Übersicht
Donnerstag (18. Juni):
• Mufasa
Beginn: 16 Uhr | FSK 6 | 118 Minuten
• Bullet Train
Beginn: 19.30 Uhr | FSK 16 | 126 Minuten
Freitag (19. Juni):
• Ein Minecraft Film
Beginn: 16 Uhr | FSK 12 | 101 Minuten
• Dirty Dancing
Beginn: 19.30 Uhr | FSK 6 | 136 Minuten
Samstag (20. Juni):
• Lilo & Stitch
Beginn: 16 Uhr | FSK 6 | 108 Minuten
• Wunschfilm
Beginn: 19.30 Uhr
• Public Viewing: Deutschland gegen Elfenbeinküste
Beginn: 22 Uhr
Sonntag (21. Juni):
• Der wilde Roboter
Beginn: 16 Uhr | FSK 6 | 102 Minuten
• Stromberg – Wieder alles wie immer
Beginn: 19.30 Uhr | FSK 12 | 100 Minuten
Titelfoto: Montage: Christian Juppe, Ralph Kunz