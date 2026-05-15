In der Dresdner Heide: "Waldmax" feiert die 30

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Der "Waldmax" in der Dresdner Heide feiert am Samstag sein 30-jähriges Jubiläum. Die Geschichte des Ausfluglokals reicht aber weit länger zurück.

Von Katrin Koch

Dresden - Das traditionsreiche Ausflugslokal "Waldmax" feiert am 16. Mai sein 30-jähriges Jubiläum in der Dresdner Heide. Kulinarisch und musikalisch wird von 11 bis 18 Uhr für die Gäste aufgetischt.

Dietmar Schulze mit seiner Frau Carolin, die als Betriebsleiterin das "Waldmax" leitet.
Dietmar Schulze mit seiner Frau Carolin, die als Betriebsleiterin das "Waldmax" leitet.  © Claudia Sachse

Die Geschichte des beliebten Lokals reicht bis ins Jahr 1922 zurück, 1996 wurde die historische Gaststätte nach einer aufwendigen Sanierung von der Löbtauer Fleischerei-Familie Schulze wiedereröffnet.

"Der Waldmax ist eine alte Dresdner Ausflugstradition. Die galt es zu erhalten und wieder aufleben zu lassen", sagt Geschäftsführer Dietmar Schulze, der das Fleischerhandwerk (Tradition seit 1935) in dritter Generation fortführt.

Mit Josefin und Ernst Schulze ist die vierte Generation schon mit im Unternehmen tätig. Die Fleischerei begründet hat 1935 Herbert Schulze - mit seinem Meisterbrief konnte er für seinen Kolonialwarenladen erstmals selber schlachten und Wurst herstellen.

Die beliebte Ausflugsgaststätte feiert 30. Geburtstag.
Die beliebte Ausflugsgaststätte feiert 30. Geburtstag.  © Eric Münch
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Seit 1997 führt Dietmar Schulze den Betrieb, zu dem neben fünf Filialen auch das "Waldmax" und die Eventlocation "Strandperle" an der Talsperre Malter gehören.

Titelfoto: Fotomontage: Claudia Sachse//Eric Münch

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