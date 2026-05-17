17.05.2026 06:20 Von Kinderkino bis Ritterfest: Hier sind 6 Tipps für Euren Sonntag

Flohmarkt, Mittelalterspektakel und Familienprogramm: Diese Tipps zeigen, was Ihr am 17.5. in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Noch nichts vor am Sonntag? Mitte Mai locken frühlingshafte Temperaturen und jede Menge Veranstaltungen nach draußen. Ob Flohmarkt, Mittelalterspektakel, Familienprogramm oder Kultur - am 17. Mai gibt es in Dresden und Umgebung einiges zu entdecken. Diese Tipps helfen bei der Planung.

Internationaler Museumstag im Hygiene-Museum

Dresden - Museum einmal anders erleben: Beim Internationalen Museumstag lädt das Deutsche Hygiene-Museum bei freiem Eintritt zu besonderen Führungen und Mitmachaktionen ein. Besucher können Ausstellungen gemeinsam mit Menschen entdecken, die dort selbst zu sehen oder mit persönlichen Geschichten vertreten sind. Auf dem Plan stehen unter anderem Gespräche über Schönheit, psychische Herausforderungen und persönliche Perspektiven auf Dresden. Ergänzt wird das Angebot durch eine Architekturführung und offene Experimente im Community-Raum. Das Programm startet ab 10 Uhr.

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Beim Internationalen Museumstag bietet das Hygiene-Museum besondere Führungen und Mitmachaktionen. © Thomas Türpe

Sonderführung zu den Goldenen Zwanzigern

Dresden - Auf Zeitreise in die 1920er: Bei der Sonderführung "Die Goldenen Zwanziger" entdecken Besucher gemeinsam mit dem Schlossverwalter die Anlage von Schlosspark Pillnitz aus einer besonderen Perspektive. Der Rundgang führt unter anderem zum römischen Bad im Wasserpalais und durch historische Gartenbereiche. Die Führung startet um 11.30 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Tickets kosten 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, Kinder zahlen 10 Euro.

Bei der Sonderführung in Pillnitz geht es auf die Spuren der Goldenen Zwanziger. © Holm Helis

Elbeflohmarkt

Radebeul - Stöbern mit Elbblick: Auf der Elbwiese in Altkötzschenbroda lädt der Radebeuler Elbeflohmarkt wieder zur Schnäppchenjagd ein. Zwischen Antiquitäten, Büchern, Schmuck, Spielzeug und Trödelstücken wartet ein bunter Mix auf Besucher. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgt ein kleiner Trödlerimbiss.

Auf dem Elbeflohmarkt in Radebeul können Besucher nach Schätzen stöbern. (Symbolfoto) © 123RF/grigory_bruev

Töpfermarkt

Meißen - Bereits seit 1992 lädt die Porzellanstadt Meißen zum traditionellen Töpfermarkt ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Besucher schauen, stöbern und kaufen, wenn etwa 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Produkte auf dem Markt- und Heinrichsplatz sowie der Elbstraße anbieten. Der Eintritt ist frei.

Beim Töpfermarkt in Meißen präsentieren Kunsthandwerker ihre Keramikarbeiten unter freiem Himmel. (Symbolfoto) © 123RF/xartdesign

In Kittelschürze ins Museum

Riesa - Zum Internationalen Museumstag am Sonntag öffnen zahlreiche Museen kostenfrei ihre Pforten. Auch das Stadtmuseum Riesa macht mit und hat eine ganz besondere Wette laufen. Im Rahmen der Sonderausstellung "Alles im Eimer. Ein Haushaltstag erzählt!" ist Riesas Oberbürgermeister Marco Müller überzeugt, dass in der Zeit von 14 bis 17 Uhr keine 100 Menschen in Kittelschürze ins Museum kommen. Sollte er verlieren, muss er am 28. Mai (15–17 Uhr) zum Waffeldonnerstag im Museum höchstpersönlich frische Waffeln backen. Infos zu weiteren teilnehmenden Museen unter: Sachsens-Museen-entdecken.de.

Wer in Kittelschürze ins Stadtmuseum Riesa kommt, wird Teil einer besonderen Museumsaktion. © Kristin Schmidt

Mittelalterliches Burgfest

Kriebstein - Am Sonntag (10–18 Uhr) wird die Burg Kriebstein zum Schauplatz von Ritterspielen, Gaukelei, Theater und einem historischen Handwerkermarkt. Kinder können sich beim Kerzenziehen, Bogenschießen oder der Seilerei versuchen. Eintritt: Erw. 12 Euro, Gewandete 8 Euro, erm. 6 Euro. Kinder bis 7 Jahre sind frei. Infos unter: burg-kriebstein.de

Auf der Burg Kriebstein tauchen Besucher bei Ritterspielen und Gauklern ins Mittelalter ein. (Archivbild) © Ralph Kunz