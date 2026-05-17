Von Kinderkino bis Ritterfest: Hier sind 6 Tipps für Euren Sonntag
Dresden - Noch nichts vor am Sonntag? Mitte Mai locken frühlingshafte Temperaturen und jede Menge Veranstaltungen nach draußen. Ob Flohmarkt, Mittelalterspektakel, Familienprogramm oder Kultur - am 17. Mai gibt es in Dresden und Umgebung einiges zu entdecken. Diese Tipps helfen bei der Planung.
Internationaler Museumstag im Hygiene-Museum
Dresden - Museum einmal anders erleben: Beim Internationalen Museumstag lädt das Deutsche Hygiene-Museum bei freiem Eintritt zu besonderen Führungen und Mitmachaktionen ein. Besucher können Ausstellungen gemeinsam mit Menschen entdecken, die dort selbst zu sehen oder mit persönlichen Geschichten vertreten sind.
Auf dem Plan stehen unter anderem Gespräche über Schönheit, psychische Herausforderungen und persönliche Perspektiven auf Dresden. Ergänzt wird das Angebot durch eine Architekturführung und offene Experimente im Community-Raum. Das Programm startet ab 10 Uhr.
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Sonderführung zu den Goldenen Zwanzigern
Dresden - Auf Zeitreise in die 1920er: Bei der Sonderführung "Die Goldenen Zwanziger" entdecken Besucher gemeinsam mit dem Schlossverwalter die Anlage von Schlosspark Pillnitz aus einer besonderen Perspektive. Der Rundgang führt unter anderem zum römischen Bad im Wasserpalais und durch historische Gartenbereiche.
Die Führung startet um 11.30 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Tickets kosten 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, Kinder zahlen 10 Euro.
Elbeflohmarkt
Radebeul - Stöbern mit Elbblick: Auf der Elbwiese in Altkötzschenbroda lädt der Radebeuler Elbeflohmarkt wieder zur Schnäppchenjagd ein. Zwischen Antiquitäten, Büchern, Schmuck, Spielzeug und Trödelstücken wartet ein bunter Mix auf Besucher.
Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl sorgt ein kleiner Trödlerimbiss.
Töpfermarkt
Meißen - Bereits seit 1992 lädt die Porzellanstadt Meißen zum traditionellen Töpfermarkt ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr können die Besucher schauen, stöbern und kaufen, wenn etwa 50 Töpfer, Keramiker und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ihre Produkte auf dem Markt- und Heinrichsplatz sowie der Elbstraße anbieten. Der Eintritt ist frei.
In Kittelschürze ins Museum
Riesa - Zum Internationalen Museumstag am Sonntag öffnen zahlreiche Museen kostenfrei ihre Pforten. Auch das Stadtmuseum Riesa macht mit und hat eine ganz besondere Wette laufen. Im Rahmen der Sonderausstellung "Alles im Eimer. Ein Haushaltstag erzählt!" ist Riesas Oberbürgermeister Marco Müller überzeugt, dass in der Zeit von 14 bis 17 Uhr keine 100 Menschen in Kittelschürze ins Museum kommen.
Sollte er verlieren, muss er am 28. Mai (15–17 Uhr) zum Waffeldonnerstag im Museum höchstpersönlich frische Waffeln backen. Infos zu weiteren teilnehmenden Museen unter: Sachsens-Museen-entdecken.de.
Mittelalterliches Burgfest
Kriebstein - Am Sonntag (10–18 Uhr) wird die Burg Kriebstein zum Schauplatz von Ritterspielen, Gaukelei, Theater und einem historischen Handwerkermarkt. Kinder können sich beim Kerzenziehen, Bogenschießen oder der Seilerei versuchen.
Eintritt: Erw. 12 Euro, Gewandete 8 Euro, erm. 6 Euro. Kinder bis 7 Jahre sind frei. Infos unter: burg-kriebstein.de
Ob entspannt beim Bummeln, unterwegs im Grünen oder bei Musik, Film und Kultur - diese Tipps sorgen für einen abwechslungsreichen Sonntag. TAG24 wünscht Euch viel Spaß und einen schönen Ausklang des Wochenendes!
Titelfoto: Montage: Holm Helis, 123rf/serrnovik, Kristin Schmidt, Ralph Kunz