Brachiale Show von AC/DC - aber mit Makeln

Brian Johnson und Angus Young von AC/DC gaben in Dresden alles und brachten die Rinne zum Beben.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Bei "Shoot to Thrill" rannte Brian Johnson über den Steg Richtung Fans und klopfte sich immer wieder aufs Herz. Nein, er hatte keine Schmerzen, was man im Alter von 76 Jahren durchaus vermuten könnte. Hier schlägt der Rock 'n' Roll, schien er sagen zu wollen. Und das zeigte er. Was für eine Show von AC/DC an Tag eins in Dresden. Aber auch eine mit Makeln.

AC/DC brachte die Rinne zum Beben. © Eric Münch Die Australier, die in Schottland oder England das Licht der Welt erblickten, sind in die Jahre gekommen. Johnson 76, Angus Young 69. Klar! Wer über fünf Jahrzehnte auf den Bühnen der Welt herumturnt und sein letztes Hemd gibt, da ist das völlig normal.

Zwischen den Songs waren längere Pausen, was keinen störte. Bei dem, was die Band abriss, war den Männern jede Sekunde der Ruhe vergönnt. Und trotzdem: Das war Starkstrom, Wechselstrom. Mit welcher Energie und brachialen Urgewalt AC/DC diese zwei Stunden wuppten, war Wahnsinn. In dem Alter gehen 99 Prozent der Gleichaltrigen maximal noch vom Sofa zum Kühlschrank, wenn überhaupt. Als wolle er das noch einmal untermauern, bretterte Young in seiner giftgrünen australischen Schuluniform bei "Let There Be Rock" ein 15-minütiges Gitarrensolo aus der Hölle in die Luft. Er überrollte damit die Rinne.

Brian Johnson (76, l.) und Angus Young (69) gaben auf der Bühne alles. © Eric Münch

77.000 Fans beim Konzert von AC/DC in Dresden