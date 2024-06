Rock-Giganten in Dresden: AC/DC bringen die Rinne zum Beben

Am Sonntag gab die Band AC/DC ihr erstes Konzert in Dresden.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Eine Dröhnung kann man sich mit Bier verschaffen, oder mit Gin oder mit Schnaps - oder man geht zu AC/DC. Dann bekommt man sie allerdings voll auf die Ohren. Was die alten Australier auf ihrer "PWR-UP-Tour" am Sonntagabend in der Rinne vor 77.000 Fans abrissen, war betäubend, im positiven Sinne. Yeeeeaaah!

Am Sonntag gab AC/DC ihr erstes Konzert in Dresden, in drei Tagen folgt der nächste Gig. © Eric Münch Zugegeben, es ist ungewohnt, ein Konzert im Hellen erleben zu müssen. Aber es lohnt sich. Als Brian Johnson (76) seine Reibeisenstimme ins Mikro raspelte, erzitterte der Untergrund unter den Schuhen, da schob sich die Gänsehaut von unten nach oben. Vom ersten Ton an. Und der erklang bei "If You Want Blood (You Got It)". Die Menge explodierte. Danach packte die Band ihre Gassenhauer aus. "Back in Black", "Shot Down in Flames", "Thunderstruck", "Hells Bells". Und und und. Boah, das wackelte, das krachte. Der Mann mit dem Mikro in der Hand und der Schiebermütze auf dem Kopf ist 76 Jahre alt!

AC/DC spielte in der Rinne in Dresden