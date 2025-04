"Cabaret" an der Staatsoperette: Willkommen, Bienvenue, Welcome!

Aswintha Vermeulen als Sally Bowles in einer Ensemble-Szene. © Lutz Michen

Annähernd 60 Jahre liegt die New Yorker Uraufführung des Stücks von John Kander (Musik) und Joe Masteroff (Buch) nach literarischer Vorlage von Christopher Isherwood zurück, 53 Jahre der oscarprämierte Hollywood-Film von Bob Fosse. Die Staatsoperette nimmt das Stück zur Vorlage, üblicherweise ergänzt um Musiknummern, die für die Verfilmung entstanden.

Protagonisten sind der US-Schriftsteller Clifford Bradshaw, der sich im Berliner Nachtleben in die lebenslustige Nachtclubsängerin Sally Bowles verliebt, sowie die Zimmervermieterin Fräulein Schneider, die vorübergehend dem Werben des jüdischen Obsthändlers Isaak Schultz erliegt. Im Kit-Kat-Klub treffen sie aufeinander oder in der Pension von Fräulein Schneider. Clifford gerät in Bekanntschaft zu dem windigen Deutschnationalen Ernst Ludwig, der den Nazis anhängt. Überall in der Stadt macht sich deren neuer Geist breit.

Die Melange aus Geschichte und Musik ist von ungewöhnlicher Klasse. Songs wie das verführerische "Willkommen, Bienvenue, Welcome!" des Conférenciers, Sallys melancholisch-mitreißende Titelhymne "Cabaret" sowie Nummern wie das wehmütige "If You Could See Her", die deutschnationale Erweckungshymne "Tomorrow Belongs to Me" (Der morgige Tag ist mein) oder - aus dem Filmsoundtrack - das sehnsüchtige "Maybe This Time" und das kassenklingelnde "Money, Money" sind zu Klassikern avanciert, festen Bestandteilen des kulturellen Gedächtnisses.

Regisseur Reichwald lässt den ersten Akt ein wenig zu harmlos dahinplätschern, bevor er im zweiten Akt die Daumenschrauben anzieht.