Das Diplom-Wandbild Gerhard Richters im Hygiene-Museum: So sieht es aus

Dresden - Herzhaft lachen mag keine der Figuren auf dem Gemälde, aber "Lebensfreude" scheint dennoch durch. Vor etwas mehr als einem Jahr begann im Hygiene-Museum die Freilegung des gleichnamigen Gerhard-Richter-Wandbildes von 1956, dem Diplom-Bildnis des in Dresden geborenen Malers, das so viele Jahre übertüncht war. Am Montag wurde die abgeschlossene Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt.

Großer Aufmarsch zur Wandbild-Eröffnung am Montag. Über eine Medien-Stele (l.) ist auch das gesamte Bildnis, als es noch nicht übertüncht war, erfahrbar, allerdings nur in Schwarz-Weiß-Animation. © Norbert Neumann

Die Geschichte ist weitgehend bekannt: Richter, damals 24 Jahre alt, schloss mit dem 63 Quadratmeter großen Wandbild sein Studium an der Dresdner Kunsthochschule ab. 1961 verließ er Dresden und die DDR gen Westen. Fortan war er, der "Republikflüchtige", den Offiziellen im Staate eine Unperson.

Was 1979 dazu führte, dass man sein Wandbild übermalen ließ, so man ihm keine "künstlerische Bedeutung" zumaß. 1994 gab es eine erste Initiative, das Bild freizulegen, was der Künstler ablehnte. Nun war er gnädiger mit den Umständen und auch mit dem jungen Maler, der er einst war, und gab seine Zustimmung.

Doch findet sich nicht das ganze Wandbild befreit, stattdessen ein Teilstück - nämlich der Mittelteil, weil er am meisten "Erzählpotenzial" habe, so Museums-Direktorin Iris Edenheiser: Es sei ein "Akt des Freilegens auch von Geschichte" und überdies die "wichtigste künstlerische Einschreibung an diesem Ort".

Richter, damals ein Niemand in der Weltkunst, ist heute und lange schon deren begehrtester Jemand.

Das Wandbild ist nicht allein das Wandbild, es ist auch seine - künstlerische wie politische - Geschichte. Gerade dies soll ablesbar sein am Freilegungsprojekt, weshalb eben nicht das gesamte Gemälde befreit wurde, sondern nur ein Teil. Das Offene und das weiterhin Verdeckte bilden einen Gesamtzusammenhang.