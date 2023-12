Das gab's noch nie! Der Hüttenzauber verlängert bis in den Januar

Der Event-Profi zieht ein positives Zwischenfazit: "Es war jetzt immer voll, wurde super gut angenommen am neuen Ort", resümiert Thierbach. "Man kann sogar sagen, dass es besser lief als am Postplatz, weil es in diesem Jahr noch keine Beschwerden gab beim Umweltamt."

Ob an der Tanzfläche oder auf der Terrasse: DJ Lars Schaarschmidt hat schon so einiges beim Hüttenzauber erlebt. © Eric Münch

Zum Teil seit 12 Jahren sind die professionellen Event-DJs am Start, bezeichnen sich als "Hütten-DJs der ersten Stunde".

"Wir sind dankbar für alle Gäste, die uns am neuen Standort besuchen kommen und hier Spaß haben", so Schaarschmidt. "Jetzt freuen wir uns, zwei weitere Wochenenden hier zu spielen."

Scholz kann der Verlängerung sogar noch etwas weiteres Positives abgewinnen: "Sonst standen wir Weihnachten auf dem Postplatz, mussten die Hütten abbauen. Das bleibt uns dieses Jahr erspart", sagt der Dresdner mit einem Augenzwinkern.

Tatsächlich sei der Job als DJ der geringste Zeitaufwand für die drei, sind sie sich einig: "Alles, was nicht mit dem Holz oder der Gastronomie zu tun hat, liegt in unserer Verantwortung", erklärt DJ Lars, während er die Party-Beleuchtung an der Tanzfläche und auf der Terrasse einschaltet. "Wir stehen für das Eventkonzept beim Hüttenzauber."

In all der Zeit haben die Après-Ski-Profis so einiges erlebt. Schaarschmidt erinnert sich gern an einen Abend vor neun Jahren zurück, an dem sich zwei Verliebte auf der Tanzfläche verlobt haben: "Das war schon ein Highlight hier. Damit rechnet man ja nicht unbedingt, wenn man feiern geht."