Der Sonntag kann kommen: Diese Veranstaltungen warten in Dresden und Umland

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am heutigen Sonntag ein paar tolle Veranstaltungen.

Von Dana Peter

Dresden - Wettertechnisch geht es am Sonntag in Dresden und Umgebung bergauf. Umso mehr kann man sich auf diese tollen Veranstaltungen freuen.

Erlebnisfest

Großenhain - Das "erlebnisfest der SINNE" ist ein überregionales Kulturfestival, das Kunst und Musik auf die grüne Bühne des Großenhainer Stadtparks holt. Dort tummeln sich Künstler unterschiedlichster Genre. Am Sonntag, um 14 und 16 Uhr, wird auch eine Führung auf dem Künstlerpfad angeboten. Eintritt: 5 Euro, bis 18 Jahre frei. Infos unter erlebnisfest-grossenhain.de.



Kunst und Kultur stehen bei diesem bunten Fest im Mittelpunkt. © 123RF/olgaosa

Otto-Reutter-Nachmittag

Dresden - "Ick wundere mir über jarnischt mehr" heißt es am Sonntag ab 16 Uhr im Hoftheater Dresden in Dresden. Ein Otto-Reutter-Nachmittag mit Staatsschauspiel-Liebling Ahmad Mesgarha und Jens Karsten Stoll am Klavier. Die beiden begegneten Reutters hundert Jahre alten Texten und entdeckten ihre beispiellose Aktualität. Es entstand eine völlig neue Musik - die Couplets wurden Songs und ins 21. Jahrhundert transportiert. Infos und Tickets (24,50/12 Euro) unter hoftheater-dresden.de/spielplan.php.



Otto-Reutter (†60) lebt am Sonntag in Dresden wieder auf. © imago/Arkivi

Von Turm zu Turm

Rochsburg - Ihr habt Spaß am Treppensteigen? Schwindelfreie Gäste können bei dem zweistündigen Rundgang am Sonntag um 10 Uhr gleich drei Türme der Rochsburg erklimmen: Bergfried, Pulverturm und Rapunzeltürmchen. Festes Schuhwerk und robuste Kleidung erforderlich, Staub und Spinnweben sind inklusive. Eintritt: 12/10 Euro. Tickets unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de

Schloss Rochsburg lädt am Sonntag ein. © Uwe Meinhold

Monster Jam

Dresden - Das wird das Mega-Event des Jahres für Motorsport-Fans! Riesige Monster-Trucks zeigen noch am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion legendäre Stunts und heizen dem Publikum mit einer spektakulären Show ein. Ab 14 Uhr treten die PS-Monster gegeneinander an. Erstmal sind auch Marvel-Monster-Jam-Trucks am Start: The Amazing Spider-Man, Iron Man, um nur einige zu nennen. Vor der Show (ab 10.30 Uhr) können Fans zur Pit-Party um die Fahrer persönlich zu treffen und Autogramme abzustauben. Tickets (ab 25 Euro) unter monsterjam.com/de-de/.

Die Monstertrucks werden wortwörtlich durchs Stadion fliegen. © imago/ZUMA Press

Straßentheater

Meißen - Es sind die unterschiedlich großen Plätze und Gassen der historischen Meißner Innenstadt, die man für ein Straßentheaterfest braucht und die an diesem Wochenende zum Schauplatz faszinierender Theaterwelten werden, in denen das Lachen und das Staunen möglich ist. Das Straßentheaterfestival "Gassenzauber" steigt am Sonntag (ab 13 Uhr) in der Meißner Altstadt. Elf Gruppen und Solisten aus verschiedenen Ländern sind dabei. Eintritt frei, Hutgeld erwünscht! Infos unter gassenzauber-meissen.de.

Straßentheater gibt es am Sonntag in Meißen. © 123rf/Milkos

Possendorfer Teichfliegen

Possendorf - Zum 21. Mal lassen die Teichfliegen-Piloten in Mini-Shows ihre selbst gebauten Flugmobile von der Rampe in den alten Schulteich stürzen, der zu diesem Spektakel auf 120 Zentimeter Wasserstand gefüllt wird. Los geht's am Sonntag, 14 Uhr im Schulpark Possendorf in Bannewitz OT Possendorf (Eintritt: 6/3 Euro). Infos und Tickets unter teichfliegen.de.



Fliegende Autos die Zweite: Auch in Possendorf heben die Mobile ab. © Steffen Füssel