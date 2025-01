Details zum Openairball vor der Semperoper: Lippi moderiert, Hilbert gibt Versprechen ab

Dresden - Der SemperOpenairball ist in Deutschland einzigartig. Während sich am 7. Februar in der Oper rund 2000 Gäste amüsieren, tanzen vor der Oper noch viel mehr Menschen durch die Nacht. Bis zu 15.000 Gäste werden auch in diesem Jahr - zum 100. Geburtstag des SemperOpernballs - zu einer rauschenden Nacht auf dem Theaterplatz erwartet.