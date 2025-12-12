Die wollen uns wohl vergackeiern: Dresdner Theater wirbt jetzt mit Osterhasen

Dresden - Alle Welt macht sich Gedanken um Weihnachtsgeschenke. Nur das Boulevardtheater Dresden nicht.

Auch in der Nähe von Landtag und Semperoper wirbt ein Plakat des Boulevardtheaters für Ostergeschenke. © Steffen Füssel

Es ist seiner Zeit voraus und sorgt für Schmunzler. Denn bis 15. Dezember hängen rund 300 Großplakate an Dresdner Haltestellen - mit Osterhasen und Ostereiern! Das Theater wirbt dafür, zu Ostern Gutscheine für Vorstellungen zu verschenken.

Theatersprecher Thomas Kaufmann witzelt: "Ostern kommt ja meist völlig überraschend, ist aber bereits in vier Monaten! Das kann man im ganzen Weihnachtsstress schon mal vergessen."

Damit das nicht passiert, erinnert das Theater jetzt flächendeckend schon mal daran.