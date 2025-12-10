"A Christmas Carol" mit der Dresdner Philharmonie: Weihnachtsgeschichte mit namhaften Gästen

Dresden - Namhafte Gäste empfängt die Dresdner Philharmonie in dieser Adventszeit: Der Weihnachtsklassiker "A Christmal Carol" ist in dieser Woche mit den Schauspielern Ulrich Noethen, Devid Striesow, Petra Schmidt-Schaller und dem Philharmonischen Chor im Kulturpalast zu erleben.

Petra Schmidt-Schaller © Mirjam Knickriem

Charles Dickens' 1843 erschienenes "Weihnachtslied in Prosa oder Eine Geschichte zum Christfest" - wie das berühmte Stück eigentlich heißt -, gehört zum internationalen Kanon der Weihnachtserzählungen.

Bereits bei Dickens ist Musik im Text angelegt, so teilt es die Philharmonie mit. Denn er habe es nicht in Kapitel, sondern in "Strophen" eingeteilt.

Diesen Gedanken nimmt die Produktion der Dresdner Philharmonie auf.

Ergänzt durch ein Klavier und "Geräusche" übernimmt der Philharmonische Chor Dresden den musikalischen Part, während die bekannten Schauspieler Ulrich Noethen, Devid Striesow, Michael Rotschopf und Petra Schmidt-Schaller den von John von Düffel für diesen Abend geschaffenen Text sprechen.