Familienspaß beim Hüttenzauber: Darauf können sich die Kids freuen

Dresden - Premiere beim "Hüttenzauber": Zum ersten Mal vergnügen sich am 3. Advent Kinder und Familien auf dem Après-Ski-Areal auf der Ostra-Allee.

Der "Hüttenzauber" lädt Kids zur Disco in die Holzhütten ein. © 123rf/svetlana15

Wo sonst getrunken und gefeiert wird, kann am 14. Dezember (14 bis 19 Uhr) gebastelt oder das Eisstockschießen ausprobiert werden.

Kinderschminken und Luftballon-Modellieren wird angeboten, Hüttenbars und Hütten-Imbiss laden ein und sogar der Weihnachtsmann kommt vorbei. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.