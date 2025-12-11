Familienspaß beim Hüttenzauber: Darauf können sich die Kids freuen
Dresden - Premiere beim "Hüttenzauber": Zum ersten Mal vergnügen sich am 3. Advent Kinder und Familien auf dem Après-Ski-Areal auf der Ostra-Allee.
Wo sonst getrunken und gefeiert wird, kann am 14. Dezember (14 bis 19 Uhr) gebastelt oder das Eisstockschießen ausprobiert werden.
Kinderschminken und Luftballon-Modellieren wird angeboten, Hüttenbars und Hütten-Imbiss laden ein und sogar der Weihnachtsmann kommt vorbei. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person.
Ab 15. Dezember lädt Dresdens größte Après-Ski-Party täglich ein - und das wird mit dem ersten Pichmännel-Montag samt einem Fass Freibier gefeiert.
Titelfoto: 123rf/svetlana15