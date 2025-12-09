So ist Hans Abrahamsens Oper "The Snow Queen" an der Semperoper

Dresden - Wie komponiert man Literatur? Wer die Antwort auf diese Frage sucht, ist gut beraten, Hans Abrahamsens Dreiakter "The Snow Queen" ("Die Schneekönigin") nach dem Märchen von Hans Christian Andersen in der Semperoper zu besuchen. So sieht phänomenales Theater aus und so klingt es.

Was für ein Bild - Georg Zeppenfeld als Schneekönigin. Die Oper wurde 2019 uraufgeführt und wird an der Semperoper in englischer Sprache gespielt. © Semperoper Dresden/ Mark Schulze Steinen

Andersen, der Däne, Abrahamsen auch einer, der an der Semperoper debütierende Dirigent Titus Engel ein Schweizer, Regisseur Immo Karaman aus dem Ruhrpott (Gelsenkirchen) - alle zusammen ein Dreamteam. Selten trifft eine Komposition ihre literarische Vorlage so auf den Punkt, selten sind musikalische Interpretation und Regie so zielsicher.

Wobei Bühnenbildner Arne Walther und Kostümbildnerin Nicola Reichert unbedingt ins Dreamteam aufzunehmen sind. Suggestive Bühneneffekte und fantastische Kostümierungen erschaffen eine psychedelische Welt wie aus Traum und Albtraum.

Die Geschichte erzählt von Gerda und Kay, der von der Schneekönigin in ihr kaltes Reich entführt wird und von Gerda gerettet wird. Auf dem Weg begegnet sie sprechenden Blumen, exzentrischen Krähen, Prinz und Prinzessin, einem Rentier, einer weisen Frau, Engelsstimmen.

All das findet sich in immer wieder einsetzendem Schneegestöber mit Originalität und Einfallsreichtum so atmosphärisch dicht in Szene gesetzt, dass einem mal anheimelnd, mal unheimlich zumute wird.