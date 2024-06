Diese Events solltet Ihr am Samstag keineswegs verpassen!

Tickets gelten für alle Museen und kosten 15/7,50 Euro (Familien 30 Euro). Entweder online aufrufen und vorab ausdrucken oder an VVO-Ticketautomaten lösen (berechtigt auch zur Fahrt im VVO)!

Dresden - 45 Museen öffnen zur Museumsnacht Dresden zwischen 18 Uhr und Mitternacht ihre Türen. Sonderausstellungen, Führungen, Musik und Theater - hier ist am Samstag für jeden was dabei.

Höhepunkt: Um 23 Uhr begleitet der Nachtwächter die Gäste durchs Schloss und entzündet am Ende auf dem Baldachin die historische Gasbeleuchtung. Eigene Taschenlampe nicht vergessen!

Zugang zum Hauptraum der Frauenkirche am Neumarkt ist über den Eingang D. Beginn um 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Dresden - 65 Jahre Städtepartnerschaften mit Wrocław und Coventry - anlässlich dieser Jubiläen bieten Musiker der drei Partnerstädte am Sonnabend ein Sonderkonzert in der Frauenkirche.

Dresden - Zum Tag der Bundeswehr am 8. Juni gibt es am Sonnabend für alle Gäste freien Eintritt ins Militärhistorische Museum am Olbrichtplatz 2.

Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

www.mhmbw.de