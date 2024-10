Diese Pichmännel-Profis schuften, während Dresden feiert!

Dresden - Das Pichmännel-Oktoberfest geht in den Endspurt. Nur noch bis 12. Oktober wird im XXL-Festzelt auf dem Festgelände am Messering zünftig gefeiert. Ist das letzte Maß gezapft, werden sich rund 50.000 Gäste amüsiert haben. Vor zehn Jahren lud die Feldschlößchen-Brauerei zum ersten Trachten-Gaudie ein - diese drei Mitarbeiter von Caterer WOK waren vom ersten Oktoberfest an dabei.