Dresden bekommt ein Ü30-Partyboot auf der Elbe!

Dresden - Sensation auf der Elbe! Das TAG24-Partyboot legt in diesem Jahr erstmals mit einem komplett neuen Konzept ab.

Nachdem im vergangenen Jahr ein House- und ein Techno-Boot abgelegt hatten, wird es in diesem Jahr also zusätzlich zum bekannten "Disco Dice"-Partyboot ein gänzlich neues Event auf dem Salonschiff "August der Starke" geben.

Die Location auf dem Weißen Hirsch ist für derartige Events eine feste Instanz in der Dresdner Party-Landschaft: Seit mehr als 16 Jahren gibt's deren Ü30-Feiern, zum Großteil wird dort auf vier verschiedenen Floors getanzt.

Gefeiert wird am Samstag, dem 17. August, eine große Ü30-Party!

Der Kahn legt um 20 Uhr ab. Das Boarding beginnt eine halbe Stunde vorher. Angelegt wird dann nach vier Stunden Fahrt gegen Mitternacht.

Wer danach noch Lust hat, kann in der TAG24-Lounge zum Stadtfest weiterfeiern (in diesem TAG24-Artikel seht Ihr, wie schön es im vergangenen Jahr war). Diese befindet sich direkt an der Bootsanlegestelle auf dem Terrassenufer.

Tickets für das Ü30-Boot gibt's ab sofort für 50 Euro auf eventbrite.de.