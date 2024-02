Leinen los! An diesem Tag startet das legendäre Partyboot in Dresden

Das Partyboot ist auch 2024 wieder am Start! © Max Patzig

Seit mehreren Jahren ist ein Termin in der Dresdner Partylandschaft fest gesetzt: Wer zu House- und Disco-Musik feiert, ist beim Partyboot mit dem DJ-Duo Disco Dice dabei.

In diesem Jahr legt das Schiff am 16. August ab. Die große Feier steigt somit zum Stadtfest-Freitag.

Damit verbunden gibt's auch noch eine gute Nachricht: Wem die vierstündige Fatsche zu kurz ist, der kann vorher und nachher noch in der TAG24-Lounge feiern. Diese findet Ihr wie in den vergangenen zwei Jahren direkt am Bootsanleger am Terrassenufer.

Disco Dice hüten allerdings noch ein Geheimnis: Wen die Dresdner in diesem Jahr auf ihre Bootstour einladen, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Der Ansturm auf die Tickets für das besondere Event ist nichtsdestotrotz groß. Wie das Duo gegenüber TAG24 verriet, sind schon mehr als zwei Drittel der verfügbaren Eintrittskarten verkauft. "Es ist der Wahnsinn!", freuen sich Torsten Knauthe (53) und Steffen Neumann (55), wie die bekannten DJs eigentlich heißen.