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Einweihung mit Schampus und Promis: Luxus pur am Neumarkt!

Am Freitag wurde die neue 7-Millionen-Euro-Filiale von Wempe am Dresdner Neumarkt mit Schampus und Promi-Gästen eingeweiht.

Von Katrin Koch

Dresden - Dresden hat ein zweites "Grünes Gewölbe" - mit rund 100 Gästen feierte jetzt Wempe-Inhaberin Kim-Eva Wempe (63) die Fertigstellung ihrer 7-Millionen-Euro-Niederlassung am Neumarkt. Das Schmuck-Imperium (31 Filialen, Jahresumsatz: 680 Millionen Euro) investierte ein kleines Vermögen und viel Liebe zum Detail in den Ausbau von 68 auf rund 450 Quadratmeter.

Mit rotem Teppich und glamouröser Beleuchtung empfing Juwelier Wempe am Neumarkt seine Gäste.
Mit rotem Teppich und glamouröser Beleuchtung empfing Juwelier Wempe am Neumarkt seine Gäste.  © Ove Landgraf

"Wir glauben an Dresden. Wir sind begeistert von Dresden. Wir sind hier genau richtig", fasste Kim-Eva Wempe ihr Engagement in Worte. "Sachsen ist ein Schwerpunkt in unserem Unternehmen. Seit 1991 sind wir in Leipzig ansässig, seit 1993 in Dresden und seit 2005 in Glashütte."

Nicht zuletzt deshalb gratulierte auch Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) zum Standortausbau.

Filialchef Ralf Pfeiffer (55) konstatierte nicht nur einen "unglaublichen Spirit" unter den Mitarbeitern, sondern auch nackte Zahlen. "Mit dem Umbau haben wir nicht nur unsere Fläche verfünffacht. Aus einem Fenster wurden 33, aus fünf Vitrinen 40, aus einem Spiegel 18. Wir haben eine eigene, 20 Quadratmeter große Werkstatt bekommen, ein Soundsystem mit 22 Boxen und eine Bar."

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Die kann sogar Champagnergläser vereisen!

Wempe-Tochter Chiara schaute DJ Erik Menk über die Schulter.
Wempe-Tochter Chiara schaute DJ Erik Menk über die Schulter.  © Ove Landgraf
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Filialleiter Ralf Pfeiffer (55) und Konzernchefin Kim-Eva Wempe (63) freuen sich über ihr neues Juwel.
Filialleiter Ralf Pfeiffer (55) und Konzernchefin Kim-Eva Wempe (63) freuen sich über ihr neues Juwel.  © Ove Landgraf
Tourismusministerin Barbara Klepsch (60) bestaunt mit August dem Starken funkelnde Schmuckstücke.
Tourismusministerin Barbara Klepsch (60) bestaunt mit August dem Starken funkelnde Schmuckstücke.  © Ove Landgraf

Stefan Kutschke und Francesco Friedrich besuchen Eröffnung

Dynamo-Kicker Stefan Kutschke (37) lässt sich von Illustratorin Paula Huhle (45) zeichnen.
Dynamo-Kicker Stefan Kutschke (37) lässt sich von Illustratorin Paula Huhle (45) zeichnen.  © Ove Landgraf

Und sie spiegelt ein tolles Architekturkonzept. Denn die Bar ist mit großen Fotos eines Baumes verkleidet.

"Dieser Nussbaum aus der Nähe von Lyon lieferte das Holz für 240 Quadratmeter Furnierplatten, mit denen unsere Filiale verkleidet ist", weiß Pfeiffer.

Das konnten auch zwei Promi-Gäste begutachten: Dynamo-Star Stefan Kutschke (37) und der 18-fache Bobweltmeister Francesco Friedrich (35) ließen sich die Feier nicht entgehen.

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Kutschke ließ sich von der Dresdner Illustratorin Paula Huhle (45) zeichnen, Friedrich brachte sein eigenes Edelmetall - sprich einige seiner Medaillen - mit.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf

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