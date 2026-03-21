Einweihung mit Schampus und Promis: Luxus pur am Neumarkt!

Dresden - Dresden hat ein zweites "Grünes Gewölbe" - mit rund 100 Gästen feierte jetzt Wempe-Inhaberin Kim-Eva Wempe (63) die Fertigstellung ihrer 7-Millionen-Euro-Niederlassung am Neumarkt. Das Schmuck-Imperium (31 Filialen, Jahresumsatz: 680 Millionen Euro) investierte ein kleines Vermögen und viel Liebe zum Detail in den Ausbau von 68 auf rund 450 Quadratmeter.

Mit rotem Teppich und glamouröser Beleuchtung empfing Juwelier Wempe am Neumarkt seine Gäste. © Ove Landgraf

"Wir glauben an Dresden. Wir sind begeistert von Dresden. Wir sind hier genau richtig", fasste Kim-Eva Wempe ihr Engagement in Worte. "Sachsen ist ein Schwerpunkt in unserem Unternehmen. Seit 1991 sind wir in Leipzig ansässig, seit 1993 in Dresden und seit 2005 in Glashütte."

Nicht zuletzt deshalb gratulierte auch Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) zum Standortausbau.

Filialchef Ralf Pfeiffer (55) konstatierte nicht nur einen "unglaublichen Spirit" unter den Mitarbeitern, sondern auch nackte Zahlen. "Mit dem Umbau haben wir nicht nur unsere Fläche verfünffacht. Aus einem Fenster wurden 33, aus fünf Vitrinen 40, aus einem Spiegel 18. Wir haben eine eigene, 20 Quadratmeter große Werkstatt bekommen, ein Soundsystem mit 22 Boxen und eine Bar."

Die kann sogar Champagnergläser vereisen!