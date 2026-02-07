Fünf Tipps für Euren Samstag zum Ferienstart

TAG24 verrät Euch, was Ihr am Samstag, dem 7. Februar in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Dana Peter

Dresden - Das Wochenende bleibt winterlich mit Temperaturen bis zu maximal vier Grad. Das Wetter präsentiert sich voraussichtlich trocken und bewölkt. Am besten macht Ihr Euch sonnige und warme Gedanken bei einem Ausflug in die Region! Hier erfahrt Ihr, was am Samstag wo los ist.

Modellbahnbörse

Dresden - Modelleisenbahnen, Autos, Ü-Eier, Opas Blechbahn und vieles mehr gibt es am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr in der JohannStadthalle (Holbeinstr. 68) zu sehen. Ob Sammler, Bastler oder Neueinsteiger – auf der Modellbahnbörse schlägt jedes Herz für die Miniaturwelt höher! Egal ob man die eigene Sammlung erweitern will, auf der Suche nach Schnäppchen ist oder einfach nur staunen möchte – ein Besuch lohnt sich. Eintritt: 5/1 Euro. Infos unter: johannstadtquartier.de

Nicht nur Eisenbahn-Fans kommen bei der Modellbahnbörse auf ihre Kosten. © 123RF/danciaba

Porzellan-Geschichte(n)

Meißen - Seit 2014 setzt sich die Meissen Porzellan-Stiftung für den Erhalt des Meissener Porzellans ein. In einer eigenen Ausstellung geht es um Jahre voller Leidenschaft, Entdeckungen und liebevoll gepflegter Sammlerstücke. Taucht ein in eine Welt, in der filigrane Kunstwerke Geschichten erzählen. Die Führung durch die Sonderausstellung "Maladie" beginnt am Sonnabend um 11.30 Uhr in der Erlebniswelt Haus Meissen (Talstr. 9). Eintritt: 19/17 Euro. Infos unter: erlebniswelt-meissen.com

Vieles Wissenswerte rund ums Meissener Porzellan könnt Ihr bei einer Führung erfahren. © dpa/Sebastian Kahnert

Winterhofnacht

Pirna - Am Sonnabend von 16 bis 22 Uhr lädt Pirna zur Winterhofnacht ein. Ausgewählte Innenhöfe der Altstadt erstrahlen im winterlichen Glanz. Ob Après-Ski, Hüttenzauber, Jazz oder Linedance - jeder Hof hat neben kulinarischen Leckerbissen oft auch Musikalisches zu bieten. TAG24-Tipp: "The Voice"-Star Greta Heimann (20) singt bei Cupcake Floristry (Schössergasse 2). Eintritt frei. Infos unter: pirna.de/pirna-erleben/veranstaltungen

Ausgewählte Innenhöfe der Pirnaer Altstadt erstrahlen bei der Winterhofnacht in winterlichem Glanz. © Daniel Förster

Loriot-Abend

Dresden - Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden: Loriot. Seine Figuren sind alltagsnah, die Charaktere ständig erfolglos bemüht, zu bestehen, und seine Texte zeigen, dass sich intelligenter Witz, korrekte Umgangsformen und gute Grammatik keinesfalls ausschließen. Mit Josephine Hoppe und Dirk Neumann hat das Hoftheater in Weißig (Hauptstr. 35) ein kongeniales Paar, das spitzfindig und voller Ironie durch den Abend führt. Vorstellung am Sonnabend um 20 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr. Eintritt: 22/11 Euro. Infos unter: hoftheater-dresden.de

Im Hoftheater Dresden kommt Ihr beim Loriot-Abend auf Eure Kosten. © dpa/Studio Loriot/Berlinale

Magisches Tropenleuchten

Funkelndes Erlebnis bei Dunkelheit. Der Zoo Leipzig lädt zum "Magischen Tropenleuchten" ein. © picture alliance/dpa