Dresdner Hüttenzauber geht in die Verlängerung: Diese Events locken im Januar!

Dresden - Der Hüttenzauber verlängert zum ersten Mal bis in den Januar hinein. Dabei locken neben leckeren Heißgetränken auch Mottopartys in die gemütlichen Holzhütten.

Hunderte machten im Dezember jeden Abend beim Dresdner Hüttenzauber Party. An den ersten beiden Januar-Wochenenden wird die Verlängerung gefeiert. © Eric Münch

Veranstalter Nico Thierbach (41) zeigte sich im Gespräch mit TAG24 bereits zufrieden mit der bisherigen Saison: "Es war jetzt immer voll, wurde super gut angenommen am neuen Ort. Man kann sogar sagen, dass es besser lief als am Postplatz, weil es in diesem Jahr noch keine Beschwerden gab beim Umweltamt."

Jetzt will der umtriebige Eventmacher aber noch eins draufsetzen. Spezielle Mottopartys sollen die Dresdner zu den Après-Ski-Feten locken.

"Diesen Donnerstag feiern wir ein Hütten-Silvester", kündigt Thierbach gegenüber TAG24 an. "Gefeiert wird mit einem musikalischen Feuerwerk, vielen Partykrachern und das originellste Outfit wird prämiert." Die Party sei speziell für alle angedacht, die zum Jahreswechsel arbeiten mussten - "und wer Lust auf eine zweite Silvesterparty hat".

Am Freitag gibt's dann ein gemütliches After-Work in den Hütten. "Zwischen 18 und 19 Uhr sponsert Feldschlößchen eine Happy Hour. Wer ein Bier bestellt, bekommt ein zweites dazu."

Alle, die mit Bommelmütze rausgehen, kommen indes am Samstag zum Hüttengaudi mit Après-Ski auf ihre Kosten: "Die ersten 100 Gäste, die uns mit dieser Kopfbedeckung besuchen, bekommen ab 18 Uhr einen Glühwein geschenkt."