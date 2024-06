K.I.Z kommen überraschend für Gratis-Konzert nach Dresden!

Dresden - Die deutschen Skandal-Rapper K.I.Z kommen für ein spontanes Gratis-Konzert nach Dresden! Wer dabei sein will, muss allerdings in Vorleistung gehen.

In Dresden wollen sie den Stunt am morgigen Mittwoch mit gleich 2000 Leuten wiederholen. Wo und wann sie auftreten, verraten sie aber nicht im Vorhinein. Das erfahren nur die Gewinner.

Nachdem sie am heutigen Dienstag ein erstes Gratis-Konzert vor 900 Fans in Köln spielten, kündigten sie überraschend einen weiteren Auftritt an. Ihr Ziel diesmal: Die sächsische Landeshauptstadt!

In 2025 gehen K.I.Z auf große "Görlitzer Park"-Tour durch Deutschland. Der Auftritt in der Max-Schmeling-Halle in Berlin war dabei so schnell ausverkauft, dass inzwischen zwei Zusatzshows in der Wuhlheide angesetzt wurden. Tickets gibt's auf krasserstoff.de.