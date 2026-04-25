Dresden: VW lädt zum "Happy Sunday" in die Gläserne Manufaktur

Dresden - Festivalstimmung mitten in der Stadt: Am Sonntag lädt die Gläserne Manufaktur (Lennéstraße 1) in Dresden zum "Happy Sunday" ein.

Tickets für das Auto-Event sind sowohl online als auch an der Tageskasse erhältlich. © Gläserne Manufaktur

Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet Interessierte ein familienfreundliches Event mit Musik, Mitmach-Aktionen und Einblicken in die Welt der Elektromobilität.

Auf der Terrasse sorgen sommerliche Sounds für entspannte Atmosphäre, während kreative Stationen und eine Festival-Safari besonders für Kinder Abwechslung bieten.