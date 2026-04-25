Dresden: VW lädt zum "Happy Sunday" in die Gläserne Manufaktur

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Sonntag wird in Dresden zum "Happy Sunday" in die Gläserne Manufaktur geladen.

Dresden - Festivalstimmung mitten in der Stadt: Am Sonntag lädt die Gläserne Manufaktur (Lennéstraße 1) in Dresden zum "Happy Sunday" ein.

Tickets für das Auto-Event sind sowohl online als auch an der Tageskasse erhältlich.
Tickets für das Auto-Event sind sowohl online als auch an der Tageskasse erhältlich.  © Gläserne Manufaktur

Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet Interessierte ein familienfreundliches Event mit Musik, Mitmach-Aktionen und Einblicken in die Welt der Elektromobilität.

Auf der Terrasse sorgen sommerliche Sounds für entspannte Atmosphäre, während kreative Stationen und eine Festival-Safari besonders für Kinder Abwechslung bieten.

Ergänzt wird das Programm durch Kurzführungen durch die Erlebniswelt sowie Probefahrten mit aktuellen Elektro-Modellen von Volkswagen. Kulinarisch versorgt das hauseigene Restaurant "Speisewerk".

Tickets gibt ab 3 Euro. Infos: www.glaesernemanufaktur.de

Titelfoto: Gläserne Manufaktur

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: