6000 Biker erwartet: In Dresden dröhnen wieder die Motoren

Dresden - Zum achten Mal verwandelt sich Dresden für ein Wochenende in die europäische Motorradhauptstadt! Vom 24. bis 26. Juli werden bis zu 12.000 Besucher und 6000 Motorräder bei den "Harley Days Dresden" in der Rinne im Ostragehege erwartet. Die weiteste Anreise nimmt ein Harley-Fahrer aus Schottland auf sich, der sich schon angemeldet hat.

Harleys, wohin das Auge schaut - die Harley Days in der Rinne ziehen Motorradfans magisch an. © imago/Sven Ellger

"Wir haben etwa 80 Händler vor Ort, natürlich auch den regionalen Dealer. In einem Zelt werden Neu- und Gebrauchtbikes präsentiert. Harley stellt im Expo-Bereich die neuesten 2026er-Modelle vor", umreißt Cheforganisatorin Daniela Hesse (42) das Programm. "Rund 20 Harleys stehen für geführte, kostenfreie Probeausfahrten bereit."

Ein cooles Angebot, denn der Einstiegspreis bei Harley liegt bei rund 15.000 Euro. Für die Probefahrt ist eine Anmeldung erforderlich. Livemusik, DJs und diverse Shows (etwa Slow Riding) runden das Programm ab.

Höhepunkt ist die Bikeparade, die am Sonntag (12 Uhr, Start Pieschener Allee) durch die Dresdner Innenstadt knattert.

Der Streckenverlauf wird - nach Baustellenstand und Genehmigungen - noch online bekannt gegeben. "Wir hoffen, dass wir über das Terrassenufer fahren können", so Hesse.