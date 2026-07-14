Neuer IMAX-Saal im Kristallpalast Dresden: Wie krass ist die 1,5-Millionen-Euro-Leinwand wirklich?
Dresden - Ende Juni wurde die brandneue, millionenschwere Leinwand in den Kristallpalast gehievt, pünktlich zum Kinostart des Action-Epos "Die Odyssee" von Christopher Nolan (55) am 16. Juli öffnet der IMAX-Saal im Cineplex Dresden seine Pforten. TAG24 war bei der Pressevorführung vor dem offiziellen Start dabei und hat den neuen Saal auf Herz und Nieren geprüft.
"Wir sind extrem stolz, wie das alles geworden ist", schwärmt Paulina Mertins (34), Geschäftsführerin der Cineplex Kinos Dresden, Berlin und Falkensee (Brandenburg) am Dienstag. Seit Januar vergangenen Jahres gehört der Kristallpalast nun zur Familie Mertins, die auch das Rundkino führt.
Recht schnell war klar, dass es einen IMAX-Saal geben soll. Denn: "Wir denken, dass man eigentlich jeden Film in IMAX gucken sollte. Es ist das Format, welches uns am meisten überzeugt." Doch zwei, drei Jahre vergingen, bis der Standort feststand.
Jetzt hat der Dresdner Kristallpalast die 16. IMAX-Leinwand bundesweit. In Sachsen gab es bislang nur im Cinestar Leipzig einen Saal mit derartiger Technik.
Damit der Saal auch pünktlich zum Kinostart von "Die Odyssee" fertiggestellt werden konnte, wurden mit den Umbaumaßnahmen Ende des ersten Quartals begonnen. "Alle haben Hand in Hand zusammengearbeitet, um in absoluter Rekordzeit diesen Saal so herzustellen, wie er nun ist", ist die 34-Jährige stolz.
Übrigens: Nolans Blockbuster wurde vollständig mit 70-mm-IMAX-Filmkameras gedreht.
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Warum ist IMAX so besonders?
Und was unterscheidet IMAX vom herkömmlichen Kinoerlebnis? Im Gegensatz zu anderen Soundsystemen ballert hier ein 12-Kanal-System. Das bedeutet: Acht Lautsprecher an der Decke, vier hinter der Leinwand. "Das macht den Sound nicht nur hörbar, sondern man spürt ihn auch. Da vibriert der Körper", so Cineplex-Prokurist Markus Kühlmorgen.
Auch die silberbeschichtete 188-Quadratmeter-Leinwand überzeugt auf den ersten Blick. Durch den 4k-Projektor, der die im IMAX-gedrehten Filmszenen in hochwertiger Auflösung auf die andere Seite des Saals wirft, leuchten Farben stärker und sind kontrastreicher. Das Bild wirkt insgesamt schärfer und lebendiger.
Trotzdem gibt es woanders deutlich größere Leinwände. Die größte der Welt befindet sich mit einer Fläche von stolzen 813 Quadratmeter im Traumpalast in Leonberg (bei Stuttgart).
Auch bei den Sitzen hat Cineplex zumindest qualitativ aufgestockt. Die unteren Kinositze (vier Euro Aufpreis) sehen nicht nur hochwertiger aus, sondern sind auch komfortabler als die Vorherigen. Bei den in den oberen Reihen befindlichen, elektrisch verstellbaren Reclinern kann man Filme bei einem kostspieligen Aufpreis von 8,50 Euro sogar im Liegen genießen.
Zugunsten für Sitzkomfort mussten jedoch mehr als 120 Sitzplätze weichen. Zuvor hatten im Saal 7 über 500 Zuschauer Platz, jetzt sind es nur noch knapp 380.
Welche Filme laufen im neuen IMAX-Saal?
Im brandneuen Saal werden ausschließlich Filme in IMAX-Qualität (auch 3D-Filme) gezeigt. Angesichts der wachsenden Beliebtheit bei Kinogängern und der Tatsache, dass immer mehr Filme im IMAX-Format gedreht oder optimiert werden, zeigen sich die Geschäftsführer zuversichtlich, den neu ausgebauten Saal füllen zu können.
"Deshalb haben wir nicht davor zurückgeschreckt hier unsere größte Investition, die wir für einen Kinosaal mobilisiert haben, auszugeben", so Mertins. Der Vorverkauf für "Die Odyssee" laufe schon mal gut, heißt es.
Weitere Filme, die die kommenden Monate im neuen Cineplex-Saal gezeigt werden sollen, sind unter anderem die Realverfilmung "Vaiana", der dritte Teil von "Dune", "The End of Oak Street", "Digger" und auch die deutsche Komödie "Der perfekte Urlaub".
Fazit: Leidenschaftliche Cineasten sowie neugierige Kinogänger werden im neuen Schmuckstück des Kristallpalastes definitiv auf ihre Kosten kommen. Wem allerdings ein normales Bild mit herkömmlichem Sound genügt, für den würde sich eine teure Filmvorstellung im IMAX vermutlich weniger lohnen.
Titelfoto: Bidlmontage: Steffen Füssel