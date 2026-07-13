Stadionkonzerte ein voller Erfolg: "Das war unser Rekordsommer"

Dresden - Eigentlich haut Stadionchef Ronald Tscherning nicht so gern auf den Putz. Aber hier macht er mal eine Ausnahme. "Das war unser Rekordsommer", strahlt er. Helene Fischer, Kraftklub, Nina Chuba und die Broilers - nur deutsche Größen! Die vier Konzerte waren ein voller Erfolg. 116.000 Fans waren dabei. Überragend!

Helene Fischers Auftritt war der spektakuläre Auftakt der diesjährigen Stadionkonzerte in Dresden. © DPA/Robert Michael

"So viele Leute waren seit Bestehen des Stadions 2009 in nur einem Sommer noch nicht bei uns. Das war richtig gut. Alle Anstrengungen haben sich voll gelohnt", weiß Tscherning: "Das Rudolf-Harbig-Stadion ist attraktiv für Konzerte und wichtig für das kulturelle Leben in Dresden."

Es ging gleich mit einem Rekord los: Bei Helene Fischer am 10. Juni kamen 36.000 Fans. "Mehr waren noch nie zu einem Event im Stadion." Das erste Mal stand eine 360-Grad-Bühne auf dem Rasen.

"Das Konzert allein als Tourauftakt von Helene, dann fanden die Proben auch alle im Stadion statt. Das war schon was", so der Chef.

Spektakulär ging es mit Kraftklub und Nina Chuba weiter.

"Für beide waren es die ersten Stadionkonzerte überhaupt. Das allein ist schon eine Ehre. Aber beide haben auch für einen ganz schönen Abriss gesorgt. Das waren Höhepunkte", sagt Tscherning. Und dann kamen die Broilers: "Vielleicht das emotionalste Konzert von allen."