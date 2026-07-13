Stadionkonzerte ein voller Erfolg: "Das war unser Rekordsommer"

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4 große Konzert fanden im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion statt. Insgesamt 116.000 Fans waren dabei, weshalb der Veranstalter zufrieden Bilanz zieht.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Eigentlich haut Stadionchef Ronald Tscherning nicht so gern auf den Putz. Aber hier macht er mal eine Ausnahme. "Das war unser Rekordsommer", strahlt er. Helene Fischer, Kraftklub, Nina Chuba und die Broilers - nur deutsche Größen! Die vier Konzerte waren ein voller Erfolg. 116.000 Fans waren dabei. Überragend!

Helene Fischers Auftritt war der spektakuläre Auftakt der diesjährigen Stadionkonzerte in Dresden.
Helene Fischers Auftritt war der spektakuläre Auftakt der diesjährigen Stadionkonzerte in Dresden.  © DPA/Robert Michael

"So viele Leute waren seit Bestehen des Stadions 2009 in nur einem Sommer noch nicht bei uns. Das war richtig gut. Alle Anstrengungen haben sich voll gelohnt", weiß Tscherning: "Das Rudolf-Harbig-Stadion ist attraktiv für Konzerte und wichtig für das kulturelle Leben in Dresden."

Es ging gleich mit einem Rekord los: Bei Helene Fischer am 10. Juni kamen 36.000 Fans. "Mehr waren noch nie zu einem Event im Stadion." Das erste Mal stand eine 360-Grad-Bühne auf dem Rasen.

"Das Konzert allein als Tourauftakt von Helene, dann fanden die Proben auch alle im Stadion statt. Das war schon was", so der Chef.

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Spektakulär ging es mit Kraftklub und Nina Chuba weiter.

"Für beide waren es die ersten Stadionkonzerte überhaupt. Das allein ist schon eine Ehre. Aber beide haben auch für einen ganz schönen Abriss gesorgt. Das waren Höhepunkte", sagt Tscherning. Und dann kamen die Broilers: "Vielleicht das emotionalste Konzert von allen." 

Stadionchef Ronald Tscherning kann voll und ganz zufrieden mit der Bilanz der vier Stadionkonzerte sein.
Stadionchef Ronald Tscherning kann voll und ganz zufrieden mit der Bilanz der vier Stadionkonzerte sein.  © Lutz Hentschel
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Die Broilers rund um Sammy Amara (47) ließen sich auch vom Regen zu Konzertbeginn nicht aus dem Konzept bringen.
Die Broilers rund um Sammy Amara (47) ließen sich auch vom Regen zu Konzertbeginn nicht aus dem Konzept bringen.  © Stefan Häßler
Sängerin Nina Chuba (27) rang im Rudolf-Harbig-Stadion mit den Tränen.
Sängerin Nina Chuba (27) rang im Rudolf-Harbig-Stadion mit den Tränen.  © Eric Münch

Konzerte in Dresden: Wer spielt 2027 im Stadion?

Kraftklub heizten den Konzertbesuchern ein, heiß waren auch die Temperaturen zu dem Konzert.
Kraftklub heizten den Konzertbesuchern ein, heiß waren auch die Temperaturen zu dem Konzert.  © DPA/Robert Michael

In Erinnerung blieb auch das Wetter. Bei Kraftklub war es extrem heiß, bei den Broilers acht Tage später regnete es am Anfang heftig.

"Das sind alles Open Airs", so Tscherning: "Das Wetter kann keiner beeinflussen. Aber das sind genau jene Konzerte, die in Erinnerung bleiben. Da kann sich in zehn Jahren noch jeder daran erinnern. Weißt du noch, damals...?" 

Zum Stadionsommer gehört noch die REWE-Teamchallenge, "die auch einen neuen Teilnehmerrekord vermelden konnte", so Tscherning, und das Mitmach-Event "Grand Jam", das am 25. Juli stattfindet.

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Danach ist Schluss, König Fußball übernimmt danach wieder das Zepter.

Aber der Chef der Stadionprojektgesellschaft denkt schon an die Zukunft und weiß, der Sommer 2027 wird ähnlich heiß.

"Wir haben die zwei Konzerte von Silbermond zum 25. Geburtstag der Band und dann kommt Scooter." Abriss erneut garantiert. Hyper! Hyper!

Titelfoto: Bildmontage: DPA/Robert Michael, Stefan Häßler, Eric Münch

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