Dresdner Friedenspreis für starke Stimme aus Polen

Dresden - Große Bühne, eindeutige Botschaft: In der Semperoper ist am Sonntag zum 17. Mal der Dresdner Friedenspreis verliehen worden. Mitten im Rampenlicht: die polnische Autorin Klementyna Suchanow (52).

Der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn und Friedenspreis-Geschäftsführer Peter Ufer (62, r.) übergaben der Frauenrechtlerin die Bronze-Preis-Skulptur feierlich auf der Bühne der Semperoper. © Norbert Neumann

Bereits 2016 begann sie mit Frauenprotesten in Polen. Als die rechtspopulistische PiS-Regierung die Abtreibungsregeln verschärfte, brachte die Frauenrechtlerin Tausende Menschen auf die Straße und stand an der Spitze der Protestbewegung.

Dass die 17. Preisträgerin mit ihrem Engagement polarisiert, machte Friedenspreis-Geschäftsführer Peter Ufer (62) in seiner Rede deutlich: "Uns erreichten Mails von strenggläubigen Katholiken aus Österreich, dass sie den Preis nicht bekommen soll."

Für Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) ist die Feministin damit eine "starke Stimme für Freiheit und Menschenrechte und macht sichtbar, wie demokratische Errungenschaften und Frauenrechte unter Druck stehen". Auch Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) gratulierte: "Suchanow engagiert sich für Frieden und Freiheit, weil sie wahrnimmt, dass unsere hart erkämpfte Freiheit verteidigt werden muss."