25.05.2026 11:00 Dresdner Ladys aufgepasst: Elbe-Schiff mit exklusiver Frauen-Party

Dresdner Ladys aufgepasst! Am 20. Juni wird die Gräfin Cosel zur Frauen-Party auf der Elbe - TAG24 verlost 2 × 2 Tickets für "Ladies on Board"!

Von Isabel Klemt

Dresden - Dresdner Ladys aufgepasst! Am 20. Juni 2026 verwandelt sich das Salonschiff Gräfin Cosel in eine schwimmende Partyfläche - exklusiv nur für Frauen. Und das Beste: TAG24 verlost 2 × 2 Tickets für das Event "Ladies on Board"!

Auf dem Salonschiff Gräfin Cosel können Ladys am 20. Juni ausgelassen feiern und tanzen. © Thomas Türpe Wie Marco Benitz (48) im Gespräch mit TAG24 erzählt, organisierte er bereits 1992 als Teenager seine erste große Veranstaltung und ist seither eng mit der Partyszene verbunden. "Seitdem habe ich nichts anderes gemacht, als mit offenen Augen durch die Welt zu reisen, um Eindrücke und Erfahrungen rund um das Thema Feiern zu sammeln", so Benitz. So sei schließlich auch die Idee zu "Ladies on Board" entstanden. Mit dem Event bringt er nun erstmals eine reine Frauenparty auf die Elbe in Dresden. Die Entscheidung, die Party ausschließlich für Frauen zu veranstalten, sei dabei bewusst getroffen worden: "Beim Thema Ausgehen haben sich in den letzten Jahren einige Sachen geändert, und das Thema mit reinen Frauen-Partys hat sich weltweit als immer stärker entwickelnder Trend entwickelt", erklärt der 48-Jährige. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Zweites "Gogelmosch-Dialektival" kommt nach Dresden Gemeinsam mit seinem Team habe er sich daher entschlossen, dieses Konzept auch in Dresden umzusetzen. "Wir sind überzeugt, dass auch in Dresden viele Frauen sich für die Möglichkeit begeistern werden, ganz unter sich feiern zu können", so Benitz.

Deine täglichen News aus Dresden Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Das erwartet Euch auf "Ladies on Board"

Gregor Findeisen mit seinem Saxofon und DJ Curly mit Alltime Party-Classics sorgen auf dem Schiff für ordentlich Stimmung. © Bildmontage: DJ Curly, Gregor Findeisen Während von 17 bis 22 Uhr auf dem Schiff ausgelassen zu Alltime Party-Classics, RnB & Hip-Hop, House Music und Live-Saxofon getanzt wird, mit atemberaubendem Blick auf die Dresdner Skyline und einem Willkommens-Sarti-Sprizz in der Hand, können sich die Frauen drinnen auch richtig verwöhnen lassen. So wird es unter anderem eine Beauty-Ecke geben, die von der Parfümerie Thiemann gestaltet wird - mit Profi-Make-up und Parfüm-Treatments. Das Friseurstudio Knievel lädt zudem in eine Styling-Lounge ein. Auch ein Gewinnspiel an der Fotowand ist geplant, bei dem Gutscheine für den Dresdner Fashion-Store "The Corner" verlost werden. "Ich glaube, das Gefühl des 'geschützten Raums', in dem die Frauen unter sich feiern können, wird viele überraschen und begeistern", so der Veranstalter. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Magischer Abend für Purple Disco Machine: 9000 Fans feiern "naive Idee" Gleichzeitig erzählt Benitz, dass hinter der Planung des Events auch einige logistische Herausforderungen stecken - insbesondere beim Auf- und Abbau auf dem Schiff. "Die Boote fahren ja im regulären Linienbetrieb, sodass man wirklich gut kalkulieren muss, wie zügig und mit wie viel Personal gearbeitet werden muss", so der 48-Jährige. Dennoch betont er seine Leidenschaft für das Projekt sowie die positive Resonanz im Vorverkauf. "Wir haben mittlerweile mehr als 50 Prozent der Tickets für das Boot schon verkauft, was mir zeigt, warum ich mein Business auch nach so vielen Jahren immer noch liebe."

Visagistin Anna Bohuslavska (l.) und Franziska Thiemann von der Parfümerie Thiemann werden die Ladies an Bord so richtig verwöhnen. © Amin Fazzani

Gewinnspiel: TAG24 verlost zwei Mal zwei Freikarten.