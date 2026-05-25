Zweites "Gogelmosch-Dialektival" kommt nach Dresden

Dresden - Vorhang auf für das zweite "Gogelmosch-Dialektival"! Vom 30. September bis 4. Oktober lassen die Gastgeber Tom Pauls (67) und Peter Ufer (62) im Dresdner Boulevardtheater und im Pirnaer Tom-Pauls-Theater den sächsischen Dialekt hochleben.

Auch in diesem Jahr küren Tom Pauls (67, l.) und Peter Ufer (62) das sächsischte Wort des Jahres. © Eric Münch

Prominent unterstützt werden sie dabei u.a. von Dialektfluencerin Kristina vom Dorf, der Band "Zärtlichkeiten mit Freunden", dem Dresdner Comedy-Duo "Günther & Hindrich" und Kabarettist Gunter Böhnke (82).

"Festivals wie das 'Gogelmosch' tragen dazu bei, auf liebe- und humorvolle Weise unsere Sprache und unsere Heimat zu feiern", ist MP Michael Kretschmer (51, CDU) überzeugt.

"Die Mundart bleibt nicht in der Vergangenheit zurück, sondern ist in der digitalen Zukunft angekommen. Das Gogelmosch-Dialektival bietet dafür die ideale Bühne, auf der wir generationenübergreifend unsere schöne Sprache und zugleich 15 Jahre Tom-Pauls-Theater feiern. Es wird ein Fest!", verspricht Tom Pauls.

Wer aktiv das "Sächsisch" pflegen will, kann sich an der Aktion "Sächsisches Wort des Jahres" beteiligen.

2026 wird nicht nur das sächsische Jahreswort gesucht, sondern auch ein zweiter Begriff, der das Handwerk auf besonders prägnante Weise beschreibt.