Dresdner Stadtfest: Erste Details zum "Canaletto"-Programm bekannt!

Auch dieses Jahr wird das Terrassenufer viele Menschen anlässlich des Stadtfestes anlocken. © Max Patzig

Jetzt rückten die Macher mit neuen Details zur Sause raus: Sogar eine Travestie-Revue am Altmarkt wird es geben.

Nach sechs Jahren Pause wird in diesem Jahr auch wieder das Herz der Innenstadt bespielt: "Der Altmarkt verwandelt sich zur Sport- und Familienmeile.

Profis der Dresdner Eislöwen, des HC Elbflorenz oder der Dresdner Titans begleiten die sportlichen Angebote", so Geschäftsführer Frank Schröder (54).

Ebenso auf dem Altmarkt wird die neue Attraktion der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) zu erleben sein: ein Helikopter, der zu einem animierten Rettungsflug mit VR-Brille einlädt.

Auch Kunstliebhaber kommen am Samstag und Sonntag auf ihre Kosten, wenn 80 Händler auf der Hauptstraße ihre handgefertigten Waren anbieten: "Neu ist auch unsere kulinarische Weltreise am Terrassenufer. 40 verschiedene Anbieter präsentieren vom kleinen Häppchen bis zum Familienmenü Köstlichkeiten aus aller Welt", kündigt Schröder an.

Das Dresdner "Carte Blanche", Europas größtes Travestie-Theater, feiert dieses Jahr mit. Anlässlich des 40-jährigen Theaterjubiläums bereitet das Ensemble eine Revue für das Stadtfest vor.