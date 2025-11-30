Dresdner Stollenbäcker vollenden XXL-Striezel: Wer kosten will, sollte sich dieses Datum merken

Er ist etwa 2,80 Meter lang und 1,40 Meter breit: Der XXL-Striezel für das diesjährige Stollenfest thront vollendet auf einem Kutschwagen.

Von Birgit Zimmermann

Dresden - Er ist etwa 2,80 Meter lang und 1,40 Meter breit: Der XXL-Striezel für das diesjährige Stollenfest thront vollendet auf einem Kutschwagen. Schon bald steht die Kostprobe an.

Es ist vollbracht: Der Riesenstriezel wartet darauf, beim Stollenfest in Dresden verkostet zu werden.
© Sebastian Kahnert/dpa

Aus mehr als 3300 Teilen und mit reichlich Butter, Zucker und Puderzucker entstand der Stollengigant.

35 Bäcker sowie zahlreiche Helfer benötigten rund sieben Stunden, um das süße Backwerk zusammenzusetzen, wie der Schutzverband Dresdner Stollen mitteilte.

Am 6. Dezember wird die XXL-Version in einer Art Prozession durch die Stadt gefahren und dann auf dem Striezelmarkt angeschnitten.

Ein Teil des Erlöses kommt regionalen Projekten zugute.

Sieben Stunden lang wurde für die süße Verführung gewerkelt.
© Sebastian Kahnert/dpa

Das Fest rund um den Riesenstollen fand erstmals 1994 statt. Seither wurden laut Schutzverband exakt 91.918 Kilogramm des süßen Gebäcks hergestellt – das entspreche etwa dem Gewicht von 37 Elefanten.

© Sebastian Kahnert/dpa

