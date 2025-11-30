Dresdner Stollenbäcker vollenden XXL-Striezel: Wer kosten will, sollte sich dieses Datum merken

Dresden - Er ist etwa 2,80 Meter lang und 1,40 Meter breit: Der XXL-Striezel für das diesjährige Stollenfest thront vollendet auf einem Kutschwagen. Schon bald steht die Kostprobe an.

Es ist vollbracht: Der Riesenstriezel wartet darauf, beim Stollenfest in Dresden verkostet zu werden. © Sebastian Kahnert/dpa

Aus mehr als 3300 Teilen und mit reichlich Butter, Zucker und Puderzucker entstand der Stollengigant.

35 Bäcker sowie zahlreiche Helfer benötigten rund sieben Stunden, um das süße Backwerk zusammenzusetzen, wie der Schutzverband Dresdner Stollen mitteilte.

Am 6. Dezember wird die XXL-Version in einer Art Prozession durch die Stadt gefahren und dann auf dem Striezelmarkt angeschnitten.

Ein Teil des Erlöses kommt regionalen Projekten zugute.