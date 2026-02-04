Hunderte Gäste mit Häppchen und Köstlichkeiten verführt: "Kochsternstunden" gestartet

Dresden - Ran ans Besteck - es darf geschlemmt werden! Der Restaurantwettbewerb " Kochsternstunden " (6. Februar bis 15. März) wurde am Mittwoch im Shoppingtempel "QF" auf dem Dresdner Neumarkt eröffnet.

Hunderte Gäste gingen am Mittwoch im Shoppingtempel "QF" auf kulinarische Reise. © Eric Münch

Fast alle der insgesamt 50 teilnehmenden Restaurants und Lokale in Dresden und Umgebung, Chemnitz und Leipzig präsentierten sich mit kleinen Häppchen und Köstlichkeiten, verführten rund 450 Gäste zum Genießen.

"Geladen waren all jene Feinschmecker, die im Vorjahr mindestens fünf Menüs verzehrt und bewertet haben", erklärt Projektleiterin Anne Zeumer.

Sie hatte wie alle Leckeresser die Qual der Wahl. Alle Offerten zu verkosten war einfach nicht möglich.

"Aber ich liebe Saibling und deshalb muss ich vom Sashimi probieren", sagte die "Kochsternstunden"-Chefin und schnappte sich einen Teller vom Restaurant "Anna im Schloss". Und danach eine Kaninchenkrokette von den "Alten Meistern".