Hunderte Gäste mit Häppchen und Köstlichkeiten verführt: "Kochsternstunden" gestartet
Dresden - Ran ans Besteck - es darf geschlemmt werden! Der Restaurantwettbewerb "Kochsternstunden" (6. Februar bis 15. März) wurde am Mittwoch im Shoppingtempel "QF" auf dem Dresdner Neumarkt eröffnet.
Fast alle der insgesamt 50 teilnehmenden Restaurants und Lokale in Dresden und Umgebung, Chemnitz und Leipzig präsentierten sich mit kleinen Häppchen und Köstlichkeiten, verführten rund 450 Gäste zum Genießen.
"Geladen waren all jene Feinschmecker, die im Vorjahr mindestens fünf Menüs verzehrt und bewertet haben", erklärt Projektleiterin Anne Zeumer.
Sie hatte wie alle Leckeresser die Qual der Wahl. Alle Offerten zu verkosten war einfach nicht möglich.
"Aber ich liebe Saibling und deshalb muss ich vom Sashimi probieren", sagte die "Kochsternstunden"-Chefin und schnappte sich einen Teller vom Restaurant "Anna im Schloss". Und danach eine Kaninchenkrokette von den "Alten Meistern".
Spendable Gäste kaufen Lose: 2815 Euro gehen an Stiftung "Lichtblick"
"Kochsternstunden"-Erfinder Clemens Lutz war mit seinem neuen Theaterkahn-Lokal "Brasserie Bateau" vor Ort - natürlich mit einem Klassiker: französische Zwiebelsuppe.
Die neuen Schauspielhaus-Gastronomen Duc Phan und Jerome Jason Nguyen gaben einen Ausblick auf Künftiges: "Wir werden im Frühjahr auch im Kleinen Haus die Bewirtung übernehmen. Im 'glacis' wollen wir ein green dining anbieten" - vegetarische und vegane Gerichte.
Derart köstlich verwöhnt, zeigten sich auch die Gäste spendabel und kauften fleißig Lose. Der Erlös der Tombola - 2815 Euro - kommt der Stiftung "Lichtblick" zugute, die unschuldig in Not geratene Menschen in Sachsen unterstützt.
Alle "Kochsternstunden"-Infos zu Teilnehmern, Menüs und Bewertung unter: www. kochsternstunden.de.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (3)