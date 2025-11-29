Sarrasani-Show-Premiere: Todesrad-Artist zerlegt ausgerechnet den Promi-Tisch

Dresden - Ein großes Kompliment an die "Sarrasani Dancers" - das siebenköpfige Ballett brachte Dynamik und Feuer in die neue Dinnershow "Mystique" von André Sarrasani. Die Show feierte am Donnerstag Premiere auf ihrem neuen Standort auf der Cockerwiese - nicht ohne Pannen.

Der Hammer auf der Bühne: Die Sarrasani-Dancers. © Steffen Füssel

Ein Artist des lateinamerikanischen Todesrad-Duos "The Navas" wurde nach seiner Darbietung vom ausschwingenden Requisit getroffen, taumelte gegen den Promi-Tisch (besetzt mit Chansonette Dorit Gäbler, Country-Lady Linda Feller und MDR-Moderator Silvio Zschage) und brachte diesen zum Einstürzen.

Zum Glück verletzte sich niemand. Auch ein kleiner Patzer des Luft-Akrobaten "Duo Aspire" blieb ohne Folgen. Panne Nummer drei: Weil das Bühnenlicht nicht rechtzeitig ausgeknipst wurde, wurde der Vorhang in der Verschwinde-Kiste-Nummer von Andre Sarrasani durchsichtig - das Publikum sah, wohin die Frau "entwich".

Ohne Wenn und Aber verzauberten die fantasievoll inszenierten Nummern von Seifenblasen-Künstler Thomas Goodman und Cyr-Wheel-Artist Simone Bredice sowie die temperamentvollen "Malambo Kings".

Leider behandelt André Sarrasani Tischdeko und Gastronomie stiefmütterlich: Der Service war personell unterbesetzt und erst in allerletzter Minute sprang beratend Gastronom Kali Schneider (vormals "Zweite Heimat") ein.