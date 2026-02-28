Frühlingsgefühle in Dresden: Das könnt Ihr am Samstag erleben
Dresden - Das Wochenende wird mit um die 15 Grad herrlich frühlingshaft. Auch die Sonne lässt sich nicht lumpen, und wir können uns einen echten Lenz machen. Nutzt das Wetter für einen Ausflug in die Region! Hier erfahrt Ihr, was wann wo los ist.
Heizhaus-Trödel
Dresden - Die Trödelhallen "Altes Heizhaus" (Stetzscher Str. 4-6) mit Biergartenwirtschaft sind am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der urige Biergarten lockt mit Speis & Trank. Tipp: Kunden können das kostenlose Parken ohne Ticket auf der anliegenden Privatstraße nutzen.
Eintritt frei. Infos unter: kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd
Festung unterirdisch
Königstein - Die geheimnisvolle Unterwelt der Wehranlage von Königstein (Am Königstein 1) können Besucher am Sonntag ab 13 Uhr bei der Führung "Festung unterirdisch" entdecken. Verborgen unter dem Felsplateau erlebt man die Geschichte fernab von den bekannten Ausblicken. Erforscht die verborgenen Gänge, tiefen Kasematten und jahrhundertealten unterirdischen Bauten. Ein echtes Erlebnis für Entdecker.
Kosten: 6 Euro (bis 16 Jahre frei) plus Festungseintritt (13/10 Euro). Infos unter: festung-koenigstein.de
Bergsteigerfasching
Dresden - Im Blauen Salon des Parkhotels (Bautzner Landstr. 7) gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr die Neuauflage vom legendären "Schlappseilfasching" zu erleben - erstmals in zwei Sälen.
Die Jahres-Erste-Gipfelparty gilt als der Treff für Kletter- & Bergsteig-Verrückten. Tickets (16,30 Euro) & Infos unter: parkhotel-dresden.de
Kamelienblüte im Pillnitzer Schlosspark
Pillnitz - Im Februar platzen die ersten Knospen der Kamelie im Pillnitzer Schlosspark (August-Böckstiegel-Str. 2) auf, um ihre Schönheit zu zeigen. Die Kamelie ist über 250 Jahre alt und gilt als größte und älteste ihrer Art nördlich der Alpen.
Am Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt Kamelien- und Palmenhaus: 5 Euro/4 Euro.
XXIII. Deutsche Kamelienblütenschau im Landschloß Pirna - Zuschendorf
Pirna - Am Samstag startet im Landschloss Pirna-Zuschendorf die Kameliensaison. In den Glashäusern sind zahlreiche historische Sorten der Sächsischen Kameliensammlung zu sehen, die auf rund 1500 Quadratmetern präsentiert werden. Ebenfalls beginnt die XXIII. Deutsche Kamelienblütenschau, bei der ausgewählte Blüten aus ganz Deutschland in den festlichen Schlossräumen ausgestellt werden.
Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.
Dresdner Frühling
Dresden - Es ist eine der außergewöhnlichsten Frühlingsblumenschauen in Deutschland: Für zehn Tage wandelt sich das Palais im Großen Garten (Hauptallee 5) zum farbenprächtigen und betörend duftenden Gesamtkunstwerk aus zehntausenden Frühlingsblühern.
Der "Dresdner Frühling im Palais" hat am Wochenende jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt: 20/12 Euro. Infos unter: dresdner-fruehling-im-palais.de
Nachtflohmarkt
Riesa - Stöbern bis in den Abend: Der Nachtflohmarkt in der WT Energiesysteme Arena Riesa gilt als einer der beliebtesten in Sachsen. Mehr als 150 Händler bieten ein breites Sortiment.
Geöffnet ist am Samstag von 15 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.
Ballet of Lights: Cinderella
Dresden - Klassisches Märchen neu inszeniert: Beim "Ballet of Lights: Cinderella" verschmelzen modernes Ballett, leuchtende Kostüme und eindrucksvolle Lichtinszenierungen zu einer besonderen Show.
Am Samstag finden mehrere Aufführungen statt. Geeignet ist die Show ab 5 Jahren, Kinder unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Infos: feverup.com
Samstagsmaschen
Dresden – Kreativ ins Wochenende: Bei den "Samstagsmaschen" treffen sich Anfänger und erfahrene Profis zum gemeinsamen Stricken und Häkeln. In entspannter Atmosphäre werden Projekte gestartet, Tipps ausgetauscht und ein paar gemütliche Stunden miteinander verbracht.
Der Treff findet von 11 bis 14 Uhr in der Volkssolidarität Dresden (Radeberger Str. 58) statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro inklusive Tee und Kaffee, ohne Getränke 2 Euro.
Ob Blütenpracht, Flohmarkt-Fundstücke oder Kulturprogramm - mit diesen Tipps wird der Samstag garantiert nicht langweilig. TAG24 wünscht Euch viel Spaß und ein schönes Wochenende!
