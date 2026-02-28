Frühlingsgefühle in Dresden: Das könnt Ihr am Samstag erleben

Flohmarkt, Kamelienblüte und Frühlingsschau: Diese Tipps zeigen, was Ihr am Samstag in Dresden und Umgebung erleben könnt.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Das Wochenende wird mit um die 15 Grad herrlich frühlingshaft. Auch die Sonne lässt sich nicht lumpen, und wir können uns einen echten Lenz machen. Nutzt das Wetter für einen Ausflug in die Region! Hier erfahrt Ihr, was wann wo los ist.

Heizhaus-Trödel

Dresden - Die Trödelhallen "Altes Heizhaus" (Stetzscher Str. 4-6) mit Biergartenwirtschaft sind am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der urige Biergarten lockt mit Speis & Trank. Tipp: Kunden können das kostenlose Parken ohne Ticket auf der anliegenden Privatstraße nutzen. Eintritt frei. Infos unter: kontakt97691.wixsite.com/altes-heizhaus-dresd

Das Alte Heizhaus lädt mit Trödelhallen und Biergarten zum Stöbern und Verweilen ein. (Symbolfoto) © 123rf/alexpunker

Festung unterirdisch

Königstein - Die geheimnisvolle Unterwelt der Wehranlage von Königstein (Am Königstein 1) können Besucher am Sonntag ab 13 Uhr bei der Führung "Festung unterirdisch" entdecken. Verborgen unter dem Felsplateau erlebt man die Geschichte fernab von den bekannten Ausblicken. Erforscht die verborgenen Gänge, tiefen Kasematten und jahrhundertealten unterirdischen Bauten. Ein echtes Erlebnis für Entdecker. Kosten: 6 Euro (bis 16 Jahre frei) plus Festungseintritt (13/10 Euro). Infos unter: festung-koenigstein.de

Bei der Führung "Festung unterirdisch" entdecken Besucher die verborgenen Gänge der Festung Königstein. © imago/Sylvio Dittrich

Bergsteigerfasching

Dresden - Im Blauen Salon des Parkhotels (Bautzner Landstr. 7) gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr die Neuauflage vom legendären "Schlappseilfasching" zu erleben - erstmals in zwei Sälen. Die Jahres-Erste-Gipfelparty gilt als der Treff für Kletter- & Bergsteig-Verrückten. Tickets (16,30 Euro) & Infos unter: parkhotel-dresden.de

Kamelienblüte im Pillnitzer Schlosspark

Pillnitz - Im Februar platzen die ersten Knospen der Kamelie im Pillnitzer Schlosspark (August-Böckstiegel-Str. 2) auf, um ihre Schönheit zu zeigen. Die Kamelie ist über 250 Jahre alt und gilt als größte und älteste ihrer Art nördlich der Alpen. Am Wochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt Kamelien- und Palmenhaus: 5 Euro/4 Euro.

Im Kamelien- und Palmenhaus in Pillnitz können Besucher die berühmte Kamelie bestaunen. © picture alliance / dpa

XXIII. Deutsche Kamelienblütenschau im Landschloß Pirna - Zuschendorf

Pirna - Am Samstag startet im Landschloss Pirna-Zuschendorf die Kameliensaison. In den Glashäusern sind zahlreiche historische Sorten der Sächsischen Kameliensammlung zu sehen, die auf rund 1500 Quadratmetern präsentiert werden. Ebenfalls beginnt die XXIII. Deutsche Kamelienblütenschau, bei der ausgewählte Blüten aus ganz Deutschland in den festlichen Schlossräumen ausgestellt werden. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Dresdner Frühling

Dresden - Es ist eine der außergewöhnlichsten Frühlingsblumenschauen in Deutschland: Für zehn Tage wandelt sich das Palais im Großen Garten (Hauptallee 5) zum farbenprächtigen und betörend duftenden Gesamtkunstwerk aus zehntausenden Frühlingsblühern. Der "Dresdner Frühling im Palais" hat am Wochenende jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt: 20/12 Euro. Infos unter: dresdner-fruehling-im-palais.de

Zehntausende Frühlingsblüher sorgen beim "Dresdner Frühling im Palais" für ein farbenprächtiges Gesamtkunstwerk. © Norbert Neumann

Nachtflohmarkt

Riesa - Stöbern bis in den Abend: Der Nachtflohmarkt in der WT Energiesysteme Arena Riesa gilt als einer der beliebtesten in Sachsen. Mehr als 150 Händler bieten ein breites Sortiment. Geöffnet ist am Samstag von 15 bis 22 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Mehr als 150 Händler bieten beim Nachtflohmarkt in Riesa ein vielfältiges Sortiment an. (Symbolfoto) © 123RF/gonewiththewind

Ballet of Lights: Cinderella

Dresden - Klassisches Märchen neu inszeniert: Beim "Ballet of Lights: Cinderella" verschmelzen modernes Ballett, leuchtende Kostüme und eindrucksvolle Lichtinszenierungen zu einer besonderen Show. Am Samstag finden mehrere Aufführungen statt. Geeignet ist die Show ab 5 Jahren, Kinder unter 16 Jahren müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Infos: feverup.com

Dresden – Kreativ ins Wochenende: Bei den "Samstagsmaschen" treffen sich Anfänger und erfahrene Profis zum gemeinsamen Stricken und Häkeln. In entspannter Atmosphäre werden Projekte gestartet, Tipps ausgetauscht und ein paar gemütliche Stunden miteinander verbracht. Der Treff findet von 11 bis 14 Uhr in der Volkssolidarität Dresden (Radeberger Str. 58) statt. Die Teilnahme kostet 5 Euro inklusive Tee und Kaffee, ohne Getränke 2 Euro.

Ob Anfänger oder Profi: Beim Strick- und Häkel-Treff stehen Kreativität und Austausch im Mittelpunkt. © 123rf/serezniy