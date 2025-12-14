Minutenlang Totenstille im Publikum: So lief die Stromberg-Filmnacht in Dresden wirklich

Am Freitagabend in Dresden ist bei der Stromberg-Filmnacht nicht alles so gelaufen wie erhofft. Genau genommen herrschte in den ersten Filmminuten Totenstille!

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Eine Warnung gleich vorweg: Dieser Text kommt von einem Stromberg-Fanboy der ersten Generation oder wie Stromberg es in etwa sagen würde: "Die perfekte Mischung aus viel Erfahrung, aber immer noch jung." Trotzdem wird das hier kein Selbstläufer. Denn am Freitagabend in Dresden ist bei der Stromberg-Filmnacht nicht alles so gelaufen wie erhofft.

Der Saal 1 im Dresdner Rundkino war voll. Christoph Maria Herbst (59) stellte sich in Bestform dem Publikum. © Bildmontage: Steffen Füssel (2) Zunächst aber durfte ich den "Albtraum-Chef" persönlich treffen. Wie ich das geschafft habe? Ähnlich wie der Papa. Zwar habe ich im Bereich "Unterhaltung und Entertainment" nichts zu suchen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Bernd! Und so darf ich mich ausnahmsweise ans Interview meiner Kollegin Lena Plischke ranhängen. Reden will der Papa dann wenig später aber erstmal über mich! Zunächst lächelt Christoph Maria Herbst (59) mir zu, als ich meine Sweatjacke öffne, um mein abgewetztes Stromberg-T-Shirt zu präsentieren. Später will er wissen, ob ich mir den Stromberg-Bart extra für ihn habe stehen lassen. Ja, aber sicher doch! Dann huscht ihm ein Lächeln über die Lippen, als ich ihm ein Foto meines Stromberg-Kalenders von vor vierzehn Jahren zeige - natürlich von ihm selbst, Ernie (Bjarne Mädel, 57), Tanja (Diana Staehly, 48) und Schirmchen (Milena Dreißig, 50) signiert. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Stromberg in Dresden: "Mache mich ganz sicher nicht über Sachsen lustig" Passiert das gerade wirklich? Meine Fan-Liebe zu Christoph Maria Herbst steigt gerade exponentiell! Dennoch hat sie auch einen Haken! Ich weiß und sehe dadurch nämlich (fast) alles.

Nach dem Film ist Herbst längst über alle Berge

Christoph Maria Herbst (59) wurde vom Publikum abgefeiert. Er wusste aber wohl auch, dass er besser vor dem Film kommen sollte, als danach ... © Steffen Füssel Und so möchte ich als Fan wissen, wieso Stromberg, der jetzt 65 Jahre alt sein müsste, wie Anfang/Mitte 50 aussieht. Inklusive pechschwarzem Bart und Haaren. Da bin ich mit meinen 44 Jahren ja deutlich grauer. Herbst windet sich ein wenig, vermutet, dass der Bernd sich alles selbst färbt: "Wenn du ganz genau guckst, jetzt beim neuesten Film, siehst du, dass er grau meliert ist. Er ist nicht mehr ganz der Alte. Aber da muss man ganz genau gucken." So richtig passt mir die Antwort nicht. Denn es wirkt ein wenig, als dürfe Stromberg wohl in seiner Vorstellung kein grauer, grantiger Rentner werden. In meiner Fan-Fantasie der vielleicht beste Stromberg ever - in der der Macher offenbar nicht. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Am 3. Advent kommt Ihr mit diesen 7 Tipps so richtig in Weihnachtsstimmung Aber dann ist da ja noch der eigentliche Film. Als der 59-Jährige einige Minuten später die Bühne in Saal 1 des Dresdner Rundkinos betritt, ist die Stimmung gigantisch gut! Herbst redet, scherzt und albert mit dem Publikum herum. Stromberg und er verschmelzen auf der Bühne zunehmend - eine große Fan-Show eben. Bleibt abschließend die Frage nach der Qualität des Films.

