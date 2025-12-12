Stromberg in Dresden: "Mache mich ganz sicher nicht über Sachsen lustig"

Christoph Maria Herbst machte am Freitagabend Halt im Cineplex Rundkino in Dresden. TAG24 hat ihn dabei zum Interview getroffen.

Von Lena Plischke

Dresden - Mit scharfem Wortwitz, viel Selbstironie und ordentlich Ost-West-Humor machte Christoph Maria Herbst (59) am Freitagabend Halt im Cineplex Rundkino in Dresden. Anlass war die Kinotour zum neuen Film "Stromberg – wieder alles wie immer", der seit dem 4. Dezember bundesweit in den Kinos läuft.

Christoph Maria Herbst (59) stellte sich den Fragen von TAG24-Reporterin Lena Plischke. © Steffen Füssel Eigentlich war ein Großteil der "Capitol"-Belegschaft angekündigt, doch am Ende zog Herbst die Tour alleine durch. Bjarne Mädel (57), Diana Staehly (48), Milena Dreißig (50) und Oliver Wnuk (49) sind krankheitsbedingt ausgefallen. Im Gespräch mit TAG24-Reporterin Lena Plischke sprach der Schauspieler über Strombergs zeitlosen Humor, seine besondere Verbindung zu Dresden, warum der Bürochef kaum altert - und ob es Hoffnung auf einen weiteren Film gibt. TAG24: Herr Herbst, wie fühlt es sich an, wieder mit Stromberg auf Kinotour zu sein - jetzt in Dresden? Dresden Veranstaltungen & Freizeit "A Christmas Carol" mit der Dresdner Philharmonie: Weihnachtsgeschichte mit namhaften Gästen Christoph Maria Herbst: Fantastisch. Ich war diesmal endlich früher hier als sonst, habe den Striezelmarkt leergekauft und bin auf den Turm der Kreuzkirche gekraxelt. 269 Stufen - und ich rieche trotzdem nicht schlecht und bin auch nicht außer Atem.

Christoph Maria Herbst über Aussehen der Rollen-Figur: "Ist inzwischen grau meliert"

Im Saal 1 des Rundkinos traf der Schauspieler aufs erwartungsvolle Publikum. © Steffen Füssel TAG24: Stromberg wirkt zeitlos alt. Ist das ein bewusster Trick oder einfach Glück? Herbst: Der Humor ist zeitlos jung. Stromberg selbst war schon vor 20 Jahren ein in der Zeit stehen gebliebener. Im neuen Film wird er nicht mehr von der Zeit getragen, sondern eher von ihr weggeblasen. Dresden Veranstaltungen & Freizeit So ist Hans Abrahamsens Oper "The Snow Queen" an der Semperoper TAG24: Warum funktioniert Stromberg heute immer noch? Herbst: Weil Humor generationenübergreifend ist. Das erleben wir gerade auf der Kino-Tour. Da sitzen Neunjährige neben über 70-Jährigen. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. TAG24: Optisch scheint Stromberg kaum gealtert zu sein. Warum eigentlich? Herbst: Er ist eitel. Wer weiß, dass er gefilmt wird und sich selbst für einen Star hält, der hilft natürlich nach. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man: Er ist inzwischen grau meliert.

Stromberg auf Dresden-Besuch: "Mache mich ganz sicher nicht über Sachsen lustig"

Herbst empfindet den sächsischen Dialekt als "Ohrenweide". © Steffen Füssel TAG24: Sie haben eine besondere Verbindung zu Dresden. Woher kommt die? Herbst: Ich habe hier noch Kontakte aus DDR-Zeiten, die bis heute bestehen. Ich komme immer wieder gern nach Dresden – und mache mich ganz sicher nicht über Sachsen lustig. Der Dialekt ist für meine westdeutschen Ohren sogar eine Ohrenweide. TAG24: Könnte es nach diesem Film noch weitergehen mit Stromberg? Herbst: Wenn genug Leute ins Kino gehen, unser Autor belastbare Ideen hat und alle Lust haben - warum nicht? Aber ich verspreche: Wir lassen uns diesmal sicher keine zehn Jahre Zeit. TAG24: Was bedeutet Ihnen die Rolle Stromberg heute, zehn Jahre nach dem letzten Film? Herbst: Es war ein künstlerisches Nachhausekommen. Als hätten wir nie aufgehört. Eine Klassenfahrt des Grauens - aber eine sehr schöne. TAG24: Hat sich das Spielen der Figur für Sie heute anders angefühlt als früher? Herbst: Es fühlte sich ehrlicherweise an, als hätten wir nie aufgehört, als wären nicht zehn Jahre vergangen, als würden wir nahtlos anknüpfen an das, was war. TAG24: Viele fragen sich, ob es bei Stromberg jemals eine Szene gab, die zu weit ging. Gab es solche Momente? Herbst: Gab es nie.

Klare Ansage vom Papa ans Publikum