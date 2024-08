Ein himmlisches Vergnügen! Am Schloss Übigau legen die Nonnen los

Dresden - Halleluja! Ab Freitag singen Nonnen am Schloss Übigau . Der ungewöhnliche Chor ist das Herzstück des Musicals "Sister Soul", das nun in der Sommer-Open-Air-Spielstätte der Comödie Premiere feiert. Mit allen Hits aus der Hollywood-Komödie "Sister Act" und noch mehr Gospel-Songs.

Wo noch vor wenigen Tagen das Musical "Natürlich blond!" Schloss Übigau in Pink erstrahlen ließ, ziehen jetzt die Nonnen ein © Norbert Neumann

Die Geschichte variiert leicht: Es ist das Jahr 1992, als Whoopi Goldberg als falsche Nonne die Kinos erobert.

Damals weiß Josephine: Sie wird Sängerin! Ihr Traum endet jedoch in zwielichtigen Berliner Nachtclubs. Dort wird sie Zeugin eines Mordes und muss untertauchen. Da fällt ihr der alte Film ein. Die einzige ihr bekannte Nonne, ihre alte Freundin Ische, bietet Unterschlupf im katholischen Elbhospital Übigau an ...

Apropos, alte Bekannte: Regie führt Axel Weidemann (57). Vor der Bühne ist es für ihn in Dresden das erste Mal - auf der Bühne hat ihn das Publikum schon in der Comödie erlebt, in "Der nackte Wahnsinn" und "Dinner für Spinner".